Войти
ЦАМТО

Quantum Frontline Industries начала поставки ВС Украины произведенных в Германии БЛА

Владимир Зеленский во время посещения завода немецкого производителя дронов Quantum Systems в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский во время посещения завода немецкого производителя дронов Quantum Systems в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: © REUTERS / Thilo Schmuelgen

ЦАМТО, 2 апреля. Размещенное на территории Германии СП Quantum Frontline Industries, сформированное немецкой Quantum Systems и украинской Frontline Robotics, завершило производство первой партии БЛА, предназначенных для ВС Украины.

Поставка первых БЛА Linza немецкого производства Вооруженным силам Украины уже началась, продолжается наращивание объемов производства, а также ускорение и повышение надежности поставок.

Начало поставок подтверждает переход от налаживания производства на предприятии к устойчивому серийному совместному выпуску БЛА в рамках немецко-украинской модели.

Разработанная украинской Frontline Robotics продукция производится в рамках инициативы "Строим вместе с Украиной", которая предусматривает производство разработанной украинскими компаниями продукции на немецких предприятиях. Это позволяет как нарастить масштабы производства, так и обеспечить его безопасность.

Как сообщал ЦАМТО, немецкая Quantum Systems объявила о создании СП Quantum Frontline Industries в декабре 2025 года в рамках инициативы правительства Украины "Строим вместе с Украиной", направленной на расширение возможностей производства в оборонной сфере.

При создании СП было заявлено о намерении в 2026 году выпустить на территории Германии не менее 10 тыс. БЛА Zoom и Linza для ВС Украины. Производство и поставка финансируется правительством Германии.

Начиная с 2027 года, после выполнения заказа на 10 тыс. БЛА, СП предполагает продавать излишки странам НАТО и союзникам.

БЛА Linza представляет собой квадрокоптер с 12-дюймовым корпусом, предназначенный для сброса боеприпасов и снабжения. БЛА может нести полезную нагрузку до 4 кг на расстояние до 15 км и оснащается одинарным или двойным сбросом. Он оборудуется гиростабилизированной камерой с разрешением 1280х720 пикс. и 6-кратным цифровым зумом или тепловизором с разрешением 640х512 пикс.

Таким образом, если в начале конфликта страны Запада передавали ВСУ избыточное устаревшее вооружение, одновременно закупая новое оборудование для своих ВС, а на следующем этапе начали создавать предприятия и научно-исследовательские центры на Украине, то в последнее время наметилась тенденция организации производства вооружений за пределами украинской территории на предприятиях, по которым не смогут наносить удары ВС РФ.

Данная тенденция имеет сходство с предполагаемой схемой предоставления коридоров для пролета украинских БЛА над территорией Польши и стран Балтии для атаки российских объектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
