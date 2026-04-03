Российский «Скворец-В2» в зоне СВО поработает сам по себе

«Народный фронт»: Представлен дрон «Скворец-В2» с двумя видеопередатчиками

Российские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили дрон «Скворец-В2» с двумя видеопередатчиками. Об этом ТАСС сообщили в организации «Народный фронт».

По словам представителя «Кулибин-клуба» Глеба, при подавлении одного из видеопередатчиков оператор может перейти на другой. «Это еще один способ обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Такой дрон отлично работает как сам по себе, так и с дроном-ретранслятором», — сказал собеседник.

Глеб добавил, что «Скворец-В2» применяется на передовой, где хорошо себя зарекомендовал.

В сентябре 2025 года газета «Известия» сообщила, что система удаленного управления «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец», способных решать задачи в зоне СВО в темное время суток.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» дрон-перехватчик «Скворец ПВО», который благодаря искусственному интеллекту способен автоматически захватывать цели.