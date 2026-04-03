Войти
Деловая газета "Взгляд"

Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ

1140
0
0
Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: @ Сергей Булкин/ТАСС

Политолог Данилин: Пашиняну не удастся усидеть на нескольких стульях

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что не ожидает возвращения Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает считать невозможным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ, передает РИА "Новости".

В ходе брифинга Пашинян заявил: "По части ОДКБ, я говорил, что с позитивной точки зрения, то есть с точки зрения возвращения (к участию в работе ОДКБ) ожидать изменений нереалистично".

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с уважением признают временное решение Армении не участвовать в заседаниях организации.

Ранее Пашинян заявил, что Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране.

Елизавета Шишкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
