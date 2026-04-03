Для французского флота заказали пятый фрегат типа FDI

Французское агентство по закупкам вооружений (DGA) заказало у компании Naval Group пятый фрегат типа FDI для ВМС Франции. Как уточняет Naval News, корабль, названный в честь адмирала Жоржа Кабанье, построят на верфи в Лорьяне.

Минобороны Франции официально не раскрыло ожидаемую дату поставки нового фрегата.

Фрегат "Адмирал Лузо" в сборочном цехе Naval Group (Франция) Naval News

Напомним, что головной фрегат типа FDI "Адмирал Ронарк", заказанный в апреле 2017 года, официально введут в строй до конца этого года. Также во втором квартале 2026-го ожидается спуск на воду второго корабля серии "Адмирал Лузо", заказанного в марте 2021 года. Его обещают передать французскому флоту в 2027 году.

На раннем этапе производства находится фрегат "Адмирал Кастекс", а четвертый корабль, "Адмирал Номи", законтрактовали в декабре 2025 года.

Поставка всех пяти фрегатов типа FDI должна завершиться до 2033 года. Они заменят корабли класса "Лафайет" с водоизмещением 3600 тонн, поступившие на службу в период с 1996 по 2001 годы.

Кроме того, Naval Group реализует контракт на поставку греческим ВМС четырех фрегатов данного класса. Первый из них, "Кимон", уже официально пополнил состав флота. Передача еще двух запланирована на 2027 год, а последний фрегат построят к середине 2029 года.

Длина фрегатов класса "Адмирал Ронарк" составляет 122 метра, ширина – 18 метров, водоизмещение – 4500 тонн. Они должны развивать скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами кораблей обеспечивает система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегата включены противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер-15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

Особое внимание уделено защите корабельных систем от современных киберугроз, а также от радиоэлектронного противодействия.