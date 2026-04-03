Flotprom

В США стартовало производство беспилотного катамарана с искусственным интеллектом

Американская компания Magnet Defense объявила о начале производства первого беспилотного надводного катамарана M48, которое знаменует переход программы от создания прототипа к серийному выпуску.

Как уточняет Marine Link, дальность M48 достигает 17 тысяч морских миль. Как уверяют разработчики, беспилотник способен самостоятельно выйти в море из Сан-Диего и дойти до Персидского залива без посторонней помощи и дозаправки.

Беспилотный катамаран M48

"Эти характеристики являются лучшими в своем классе и существенно отличают M48 от конкурентов по дальности, скорости, грузоподъемности и устойчивости в открытом океане", – заявляют в Magnet Defense.

Платформа M48 построена на том же дизайне корпуса, механических и электрических системах, что и научно-исследовательское судно Magnet Research Vessel, прототип которого с момента спуска на воду в 2020 году провел в море более 1000 дней и преодолел более 40 тысяч морских миль, включая операции в экстремальных погодных условиях.

Катамаран M48 разработан для многократного увеличения дальности и эффективности сил флота без увеличения численности личного состава или роста логистической нагрузки.

Дрон способен решать широкий спектр совместных задач, включая интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, поражение удаленных целей, борьбу с надводными и подводными целями, радиоэлектронную борьбу и поисково-спасательные операции.

Каждый катамаран M48 будет поставляться в комплекте с фирменным комплексом навигационной автономности DriveAI от Magnet Defense.

"M48 – это не концептуальная разработка, а аппарат, который уже успешно применялся в реальных условиях, – отметил гендиректор Magnet Defense Марк Белл. – Запуск производства означает, что ВМС и наши партнеры смогут скоро получить доступ к этой системе".

Первая поставка M48 ожидается во втором квартале 2027 года.

Magnet Defense специализируется на разработке автономных морских платформ для нужд национальной безопасности. Компания существует с начала 2020-х годов и быстро закрепила свои позиции как лидер в области решений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Важным шагом для фирмы стало приобретение верфи Metal Shark, что позволило нарастить производственные мощности и ускорить поставки автономных платформ для ВМС США и союзников.

Magnet Defense инвестировала в разработку и испытания М48 более 50 млн долларов.

