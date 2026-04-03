Командование элитного полка ВСУ отрицает разгром колонны под Покровском

На Украине развернулась серьезная дискуссия по поводу вчерашнего сообщения OSINT-ресурса Deep State о разгроме российскими военными колонны бронетехники ВСУ под Покровском (Красноармейском). Само по себе появление этого сообщения необычное с учетом того, что паблик аффилирован с ГУР МО Украины и обычно старается занижать неудачи ВСУ.

Однако на этот раз DS очень оперативно сообщил, что колонна 425-го отдельного штурмового полка «Скала» была уничтожена ВС РФ при попытке доехать до Покровска. Подразделение это считается одним из самых подготовленных и боеспособных, что добавило новости большой резонанс. Кроме того, событие это вскрыло давние проблемы тактики командования ВСУ всех уровней в ходе осуществления штурмовых действий вверенных им подразделений, да и всей армии под командованием главкома Сырского.

По данным паблика, колонна выдвинулась 31 марта в направлении Покровска для проведения штурмовых действий. Однако была еще на подступах к городу обнаружена российскими разведывательными дронами. В результате ударов ВС РФ, признает DS, были сожжены две БМП-2 и танк Abrams.

Советник украинского министра обороны Стерненко заявил, что, помимо техники, погибли военнослужащие элитного подразделения. Количество погибших не называется, но, как написал Стерненко, «к сожалению, их там много». Помимо прочего, советник министра обороны опубликовал кадры из российского видео с поражением колонны.

Стерненко добавил, что «такое отношение к людям — преступление» и призвал руководство полка к ответственности. По его словам, подобная тактика штурма в условиях массового применения дронов приводит к тяжелым потерям.

В условиях тотального доминирования дронов колонны становятся легкими мишенями, враг несет большие потери. Но как быть с украинскими командирами, которые делают так же?

В командовании 425-го ОШП мгновенно отреагировали на эти вполне справедливые обвинения. Там заявили, что выводы Стерненко основаны на материалах из российских источников, «смонтированных в разные дни и на разных участках фронта».

В подразделении утверждают, что 31 марта проводилась контратака для удержания позиций в Покровске и недопущения окружения. По их версии, штурмовая группа успешно достигла цели и закрепилась на объекте, продолжая бой.

В штабе подразделения «Скала» утверждают, что не на марше, а уже в ходе боестолкновений были потеряны четыре единицы бронетехники, двое военнослужащих погибли. Заявлено, что экипажи машин были эвакуированы, а штурмовая группа продолжает выполнение боевой задачи. Самого Стерненко призвали пойти добровольцем на фронт.

Российские паблики подтверждают атаку и заявляют, что она производилась между Сергеевкой и Гришино. По их данным, подбито пять украинских машин, включая танк «Абрамс».

Не осталась в стороне от этой дискуссии и нардеп Марьяна Безуглая, которая получила очередной повод выступить с критикой в адрес Генштаба ВСУ. Она опубликовала пространный пост, в котором подчеркнула, что в условиях доминирования дронов ВС РФ отправлять колонну с бойцами элитного подразделения в открытом марше — это уже не ошибка командования, а настоящее преступление.

Еще дальше идет украинское издание «Страна». В публикации подчеркивается, что произошедшее под Покровском в очередной раз показывает губительность тактики открытых штурмов крупными мехколоннами с учетом большого количества дронов. При этом военнослужащие ВСУ, с которыми пообщалось издание, отмечают, что такую установку дает даже не главком Сырский. Она давно поступает на более высоком политическом уровне.

Установка наступать дается на более высоком военно-политическом уровне, чтоб потом рассказывать западным СМИ об освобождении километров украинской территории или же постить видео с украинским флагом на окраине уже фактически потерянных Покровска и Мирнограда.