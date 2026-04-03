Войти
Известия.ru

Министры обороны стран СНГ приняли решения по улучшению совместного вооружения

1119
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министры обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения. Об этом 2 апреля сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«[Принятые решения] касаются практической реализации Концепции военного сотрудничества до 2030 года, оптимизации взаимодействия войск объединенной системы противовоздушной обороны и развития объединённой системы радиационной, химической и биологической защиты», — приводятся его слова в канале Минобороны в мессенджере MAX.

В ведомстве добавили, что министры обороны СНГ одобрили план сотрудничества на 2027 год. В него вошли договоренности о подходах к материально-техническому обеспечению войск и финансовые документы деятельности объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Белоусов также подчеркнул, что обеспечить безопасность при нынешних событиях в мире можно только совместными усилиями и действиями оборонных ведомств дружественных стран. По его словам, на заседании министры обсудили военно-политическую обстановку на территории СНГ и выработали шаги по обеспечению безопасности.

Белоусов 15 марта поздравил ветеранов, командование и личный состав Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) с 75-летием этой структуры. Он подчеркнул, что военные дипломаты эффективно решают задачи по обеспечению безопасности страны. Он также отметил, что управление активно развивает военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, включая партнеров из ОДКБ, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
