Партию управляемых снарядов «Краснополь-М2» поставили в войска

Источник изображения: Фото: Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в российские войска очередную партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Об этом 2 апреля сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Минобороны России очередную партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2», — сказано в сообщении на сайте госкорпорации.

В «Ростехе» указали, что выпуск высокоточных боеприпасов является приоритетом для предприятий госкорпорации, «которые последовательно наращивают объемы поставок продукции в войска». Уточняется, что снаряды активно применяются в ходе специальной военной операции(СВО) и ценятся за хорошую управляемость и точность.

В госкорпорации подчеркнули, что снаряды обладают высокой универсальностью, так как могут быть запущены как из самоходных гаубиц, так и из буксируемых орудий с закрытых огневых позиций.

Концерн «Калашников» 1 апреля сообщил, что в первом квартале 2026 года увеличил объем производства укороченных автоматов АК-12К на 15% по сравнению с плановыми показателями прошлого года. Оружие разработано конструкторским коллективом предприятия и оперативно поставлено на серийное производство. Отмечается, что модель оснащена прибором малошумной стрельбы и отличается улучшенными эргономическими и эксплуатационными характеристиками. Несмотря на меньшие габариты и вес, изделие сохранило все боевые качества базового автомата АК-12.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Краснополь
Система поражения "Ратник"
Компании
Высокоточные комплексы
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
