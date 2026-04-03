Необитаемый подводный аппарат Guardian ВМС США действует автономно до 45 дней

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Соединенных Штатов остановили свой выбор на автономной технике производства компании Cellula Robotics из Хьюстона. Созданный этим производителем необитаемый подводный аппарат Guardian («Страж»), выбранный ВМС США, согласно заявленным характеристикам, действует автономно до 45 дней и может брать на борт полезную нагрузку объемом пять тысяч литров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Аппарат способен исследовать в автономном режиме обширные подводные пространства, удаляясь от базы на расстояние до пяти тысяч километров. Его датчики, различное оборудование и другая полезная нагрузка размещается в модульных отсеках.

В компании называют Guardian отличным решением для противолодочной борьбы, а также проведения различных миссий под водой и на поверхности, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку. Главной его задачей является доставка грузов в условиях боевых действиях при отсутствии GPS.

Если топливный элемент аппарата заменить на аккумуляторную батарею, то его автономность несколько снизится. В таком случае он способен действовать самостоятельно в течение 20 дней в радиусе до 2650 километров.

Похоже, субмарины с экипажами на борту начинают уступать место безэкипажным аппаратам. Ведущие военно-морские державы мира вкладывают в данные разработки огромные средства. Они стремятся к тому, чтобы данная техника могла как можно дольше действовать в автономном режиме.

№1
03.04.2026 16:39
Состав будущих флотов ведущих морских держав проясняется. Уже решено, что в него войдут фрегаты, универсальные десантные корабли, подводные лодки и разнообразные беспилотные аппараты, размещаемые на специальных платформах.
