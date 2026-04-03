Боец ВС РФ рассказал о новой тактике атак ВСУ с применением дронов-авианосцев

1061
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новую тактику атак на приграничье России, в рамках которой беспилотные летательные аппараты (БПЛА) запускаются с дронов-авианосцев на высоте 2–3 км. Об этом 2 апреля рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Снегирь.

Для противодействия ударам с «материнских» беспилотников бойцы применяют комплекс перехвата «Елка».

«Вариант, с которым мы сейчас столкнулись, это заход матки на высоте 2–3 км. Она выпускает дроны-камикадзе, против которых мы работаем. «Елка» эффективна тем, что не несет боевой части, наводится искусственным интеллектом. Это действительно ноу-хау. Плюсом является то, что аппарат очень прост в управлении», — рассказал боец в беседе с ТАСС.

После прохождения службы в зоне специальной военной операции (СВО) Снегирь перешел в состав сил противовоздушной обороны (ПВО) противодействия БПЛА города Москвы. В настоящее время он проходит командировку в Брянске.

Военнослужащий 838-го зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Матвей Ряполов днем ранее рассказал, что за один день российский дрон-перехватчик «Елка» сбил пять беспилотников Вооруженных сил ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ 31 марта рассказывала, как рядовой Фадис Салихов проводил воздушную разведку при помощи БПЛА и выявил местонахождение бронетранспортера ВСУ. Салихов передал координаты командованию и корректировал огонь артиллеристов по цели.

