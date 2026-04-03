ЦАМТО

TAI начнет поставки истребителей KAAN в Индонезию с 2032 года

Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя TAI Kaan (c) TAI
ЦАМТО, 2 апреля. Генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI/TUSAS) Мехмет Демирогу заявил, что поставки истребителей KAAN для ВВС Индонезии начнутся с 2032 года – после завершения интеграции национального турбовентиляторного двигателя TEI-TF35000.

"Наша цель – начать передачу истребителей KAAN Военно-воздушным силам Турции с 2028 года. С двигателем собственного производства мы начнем поставки ВВС Турции и Индонезии с 2032 года и далее", – заявил М.Демирогу в интервью азербайджанскому каналу Oxu.Az.

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин подписал контракт на закупку 48 истребителей KAAN в рамках выставки IDEF-2025 в Стамбуле 26 июля 2025 года. Подписанию контракта предшествовало межправительственное соглашение, заключенное 11 июня 2025 года в Джакарте в ходе выставки INDO Defense 2025 по итогам переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Прабово Субианто в апреле 2025 года.

Стоимость контракта составляет около 15 млрд. долл. Финансирование закупки осуществляется через механизм внешнего государственного кредита. Сделка является крупнейшим экспортным оборонным контрактом в истории Турции.

Индонезия стала первым экспортным заказчиком KAAN. Поставка 48 машин предусмотрена в течение 120 месяцев с момента подписания контракта. Контракт распространяется не только на поставку воздушных судов, но и на трансфер технологий, производственную кооперацию и задействование национальных мощностей Индонезии.

В настоящее время прототипы KAAN оснащены двигателем General Electric F110 американского производства. Индонезия выдвинула условие поставки машин исключительно в конфигурации, свободной от компонентов, подпадающих под действие американских норм ITAR (International Traffic in Arms Regulations), с целью исключения зависимости от внешнеполитических решений Вашингтона.

В ответ Турция подтвердила, что экспортные истребители для Индонезии будут с момента первой поставки комплектоваться исключительно турецким двигателем TEI-TF35000 разработки TUSAS Engine Industries. По словам М.Демирогу, испытания и производство TF35000 начнутся в 2031 году, финализация разработки двигателя и завершение основной части интеграции запланированы на 2032 год.

TAI рассчитывает на получение свыше 300 экспортных заказов на истребители KAAN от зарубежных покупателей. В настоящее время Турция ведет переговоры о возможных поставках с ОАЭ и Саудовской Аравией. Стратегия TAI предусматривает последовательное увеличение доли компонентов отечественного производства, которое трактуется не только как количественный показатель, но и как обеспечение устойчивого технологического потенциала и производственной независимости.

Комментарий ЦАМТО:

Оформление сделки по KAAN реализовывалось через характерную для Индонезии многоступенчатую процедуру, при которой каждый этап имеет различный юридический вес (статус).

Как сообщалось ранее, 11 июня 2025 года в Джакарте министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин и президент Агентства оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гергюн подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) – документ, фиксирующий намерения сторон, но не являющийся юридически обязывающим контрактом. Июньское соглашение не имело силы обязывающего контракта и носило преимущественно политический характер.

В рамках IDEF-2025 в Стамбуле 26 июля 2025 года стороны перешли к следующему этапу, подписав экспортное соглашение – документ более высокого юридического уровня, однако по-прежнему не являющийся финальным производственным контрактом.

Подобная практика последовательного оформления типична для индонезийских оборонных закупок. Многоступенчатость процедуры обусловлена требованиями индонезийского бюджетного законодательства: финансирование закупки через механизм внешнего государственного кредита требует отдельного парламентского одобрения, предшествующего вступлению производственного контракта в силу.

