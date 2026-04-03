Франция передала ВС Ливана партию ББМ VAB

Солдаты армии Ливана.
Источник изображения: reuters.com

ЦАМТО, 2 апреля. Командование СВ Ливана 31 марта сообщило о состоявшейся в порту Бейрута церемонии приемки 39 боевых бронированных машин VAB (Vehicules de l’Avant Blinde), безвозмездно переданных французскими властями.

В мероприятии приняли участие начальник штаба СВ Ливана генерал-майор Хасан Ауди и министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Руфо.

В ходе церемонии А.Руфо подтвердила поддержку Францией Вооруженных сил Ливана как гаранта безопасности страны, а Х.Ауди вручил представителю Франции благодарственное письмо, в котором выразил признательность французским властям за их роль в поддержке ВС Ливана.

Как сообщал ЦАМТО, решение о передаче ВС Ливана партии ББМ VAB из состава ВС Франции было принято по итогам состоявшегося с 1 по 3 ноября 2023 года визита в Ливан министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

По итогам визита министр сообщил о необходимости усилить ВС Ливана для оказания помощи в патрулировании территории страны и обеспечения координации их действий с развернутыми в Ливане миротворческими силами ООН на фоне столкновений в секторе Газа.

Поскольку в настоящее время ВС Франции реализуют проект замены ББМ VAB новыми бронемашинами "Гриффон", списанная техника предлагается союзным государствам. В частности, бронемашины VAB также были переданы ВС Украины.

