Операторы БПЛА рассказали о модифицировании дронов под условия выполнения задач

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Около территории Донецка так называемые «охотники за дронами» каждую ночь дежурят, ежедневно уничтожая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 апреля рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.


«Дежурим уже несколько часов. За это время прилетело два беспилотника, но они были немного правее нашей позиции. Мы их слышали, но не видели», — отметил корреспондент.

Как отметил командир мобильной огневой группы с позывным Докуч, большинство прилетов БПЛА ВСУ приходится на ночное время из-за ограниченной видимости. Российские военные отслеживают летящие беспилотники противника с помощью тепловизоров на пулеметах ДШК и автоматах АК.

«Днем пролеты очень редко и одиночные. В основном они стараются запускать в ночное время, потому что в дневное время обзор лучше и создать кучность с помощью союзников, которые находятся здесь. <… > Они (боевики ВСУ. — Ред.) это прекрасно понимают, что ночью поразить цель в разы сложнее, чем в дневное время», — добавил военный.

Отмечается, что для отвлечения противника операторы БПЛА также изобрели нестандартный способ применения ударных беспилотников. Военнослужащие вместо боевой части устанавливают на БПЛА дымовую шашку. При этом несколько таких устройств закидывают в лесополосу, по которой должны пройти группы российских штурмовиков. Создающийся дым при таком маневре прикрывает их от украинских беспилотников.

Ранее в этот день российский военнослужащий с позывным Снегирь рассказал, что ВСУ начали применять новую тактику атак на приграничье России, в рамках которой БПЛА запускаются с дронов-авианосцев на высоте 2–3 км. Для противодействия ударам с «материнских» беспилотников бойцы применяют комплекс перехвата «Елка».

