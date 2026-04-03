Власти Молдавии объявили о расторжении соглашения об образовании СНГ

1027
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Молдавские парламентарии приняли в окончательном чтении законопроект о денонсации Устава Содружества Независимых Государств. Власти Молдавии уже давно объявили о запуске процедуры расторжения соглашения об образовании СНГ и выходе страны из этой международной организации.

Об одобрении парламентом денонсации пакета документов, связанных с членством Республики Молдова в СНГ, объявил на заседании его спикер Игорь Гросу.

Согласно заявления молдавского министра иностранных дел Михая Попшоя, для окончательного выхода Молдавии из организации потребуется немногим более года.

На сегодняшнем парламентском заседании представители оппозиции пытались снять с повестки дня данную тему, но им помешала это сделать правящая фракция от партии «Действие и солидарность». Да и вряд ли у них бы что-то получилось, так как процедуру выхода из СНГ инициировала президент страны Майя Санду.

Теперь, после принятия законопроекта, действия по его реализации будет предпринимать молдавское министерство иностранных дел.

На данный момент, хотя Молдавия формально все еще входит в состав СНГ, представители Кишинева никак не участвуют в работе организации, с 2022 года прекратив присутствовать на всех ее заседаниях.

А президент Майя Санду заявила, что молдавское законодательство приводится в соответствие с европейским, так как страна движется по пути вступления в Евросоюз. Что касается экономики Молдавии, то она тоже сейчас переориентируется на Запад.

