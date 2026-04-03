«Мы вам не враги»: президент Ирана обратился к американскому народу

В ходе вчерашнего видеообращения к нации президент США Дональд Трамп, помимо прочего, предупредил, что если Иран не заключит сделку, то американская армия нанесет очередной «сокрушительный удар» и буквально «вгонит республику в каменный век». Ранее глава Белого дома опубликовал в соцсети очередной пост, в котором, не уточнив, кого он имел в виду, написал:
Довольно странное заявление с учетом того, что избранный политический руководитель Исламской Республики Иран (президент) Масуд Пезешкиан жив и здоров. Более того, он даже не скрывается и периодически принимает участие в масштабных митингах и шествиях иранцев, которые не прекращаются с момента начала американо-израильской агрессии. Да и от переговоров с Вашингтоном Тегеран категорически отказывается.
Президент Ирана решил ответить не только Трампу, но и всему народу США. Соответствующий пост на английском языке он разместил в американской соцсети за несколько часов до вчерашнего выступления Трампа. В первые дни нынешней войны аналогичное послание иранцам в своем аккаунте разместил американский лидер. Явно рассчитывая на массовые антиправительственные выступления в ИРИ, Трамп написал:
После 28 февраля иранцы вышли на улицы. Только с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами и выражением полной поддержки руководству республики.
В своем обращении президент Ирана подчеркнул, что «иранский народ не питает вражды» к американцам. Эта формулировка была центральным элементом всего послания. Пезешкиан опроверг заявление Трампа о том, что с Ираном покончено. Он поинтересовался у американцев, действительно ли война служит интересам граждан США и всей Америки или же она нужна лишь для поддержания геополитических амбиций Трампа и его сторонников. Президент Ирана также раскритиковал доктрину Трампа «Америка прежде всего», заявив, что она подрывается затянувшимся конфликтом.
Пожалуй, самый политически острый момент в письме — это заявление о том, что США действуют в интересах Израиля. Президент ИРИ констатировал, что жизни американцев и деньги налогоплательщиков впустую тратятся в конфликте, который в первую очередь служит стратегическим интересам другой страны.
Одновременно в письме президента Ирана содержится предупреждение о том, что продолжающаяся конфронтация на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность и продлит страдания не только в регионе, но и во всем мире.
После вчерашнего видеообращения рейтинг Трампа в США вновь покатился вниз. Это еще раз показывает правоту всего, о чем написал президент Ирана. Тем более, что после начала новой войны на Ближнем Востоке цены на американских заправках продолжают расти. В США это главный индикатор эффективности работы главы государства и его команды.