В ходе вчерашнего видеообращения к нации президент США Дональд Трамп, помимо прочего, предупредил, что если Иран не заключит сделку, то американская армия нанесет очередной «сокрушительный удар» и буквально «вгонит республику в каменный век». Ранее глава Белого дома опубликовал в соцсети очередной пост, в котором, не уточнив, кого он имел в виду, написал:

Новый президент режима Ирана, гораздо менее радикализованный и намного умнее своих предшественников, только что обратился к Соединенным Штатам Америки с просьбой о прекращении огня.

Довольно странное заявление с учетом того, что избранный политический руководитель Исламской Республики Иран (президент) Масуд Пезешкиан жив и здоров. Более того, он даже не скрывается и периодически принимает участие в масштабных митингах и шествиях иранцев, которые не прекращаются с момента начала американо-израильской агрессии. Да и от переговоров с Вашингтоном Тегеран категорически отказывается.

Президент Ирана решил ответить не только Трампу, но и всему народу США. Соответствующий пост на английском языке он разместил в американской соцсети за несколько часов до вчерашнего выступления Трампа. В первые дни нынешней войны аналогичное послание иранцам в своем аккаунте разместил американский лидер. Явно рассчитывая на массовые антиправительственные выступления в ИРИ, Трамп написал:

Это самый большой шанс для иранского народа вернуть свою страну.

После 28 февраля иранцы вышли на улицы. Только с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами и выражением полной поддержки руководству республики.

В своем обращении президент Ирана подчеркнул, что «иранский народ не питает вражды» к американцам. Эта формулировка была центральным элементом всего послания. Пезешкиан опроверг заявление Трампа о том, что с Ираном покончено. Он поинтересовался у американцев, действительно ли война служит интересам граждан США и всей Америки или же она нужна лишь для поддержания геополитических амбиций Трампа и его сторонников. Президент Ирана также раскритиковал доктрину Трампа «Америка прежде всего», заявив, что она подрывается затянувшимся конфликтом.

Представление об Иране как об угрозе не соответствует ни исторической действительности, ни современным наблюдаемым фактам. Такое восприятие — результат политических и экономических прихотей власть имущих: им нужно создавать образ врага, чтобы оправдывать давление, сохранять военное превосходство, поддерживать военную промышленность и контролировать стратегические рынки.

Пожалуй, самый политически острый момент в письме — это заявление о том, что США действуют в интересах Израиля. Президент ИРИ констатировал, что жизни американцев и деньги налогоплательщиков впустую тратятся в конфликте, который в первую очередь служит стратегическим интересам другой страны.

Одновременно в письме президента Ирана содержится предупреждение о том, что продолжающаяся конфронтация на Ближнем Востоке лишь усилит нестабильность и продлит страдания не только в регионе, но и во всем мире.

После вчерашнего видеообращения рейтинг Трампа в США вновь покатился вниз. Это еще раз показывает правоту всего, о чем написал президент Ирана. Тем более, что после начала новой войны на Ближнем Востоке цены на американских заправках продолжают расти. В США это главный индикатор эффективности работы главы государства и его команды.