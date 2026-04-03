Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет инновационную систему подачи пулеметной ленты

ЦАМТО, 2 апреля. В Республике Беларусь разработана инновационная система подачи пулеметной ленты, представляющая собой универсальное решение в области боепитания от ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".

Она совместима с широким спектром пулеметов и автоматических пушек – как отечественных, так и зарубежных: ПКТ, ПКТМ, КОРД, НСВ, НСВТ, КПВТ, 2А42/2А72, а также Browning M2 и М240.

Поддерживаемые боеприпасы: 7,62х51, 7,62х54, 12,7х99, 12,7х108, 14,5х114, 30х165 мм.

В основе системы – гибкий телескопический сегментный металлический рукав, который легко адаптируется под конкретную задачу. Длина лентопровода регулируется простым добавлением или удалением сегментов, а специальные адаптеры обеспечивают надежное соединение с пулеметом/пушкой и патронным ящиком.

Ключевые преимущества:

- бесперебойная подача патронов любого калибра – без заклиниваний, благодаря пассивной системе зацепо-протягивания боеприпасов;

- гибкость и маневренность – конструкция допускает изгиб и кручение от 180 град. до 360 град., что позволяет размещать систему под любым углом;

- регулируемая длина – телескопическая конструкция подстраивается под условия конкретного применения;

- всепогодная надежность – высококачественные материалы гарантируют стабильную работу в любых климатических условиях.

Система подачи пулеметной ленты разработана как для стационарных позиций, так и для установки на:

- дистанционно управляемые боевые модули;

- гусеничные и колесные роботизированные платформы;

- бронетехнику и самоходные установки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.