Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет инновационную систему подачи пулеметной ленты

ЦАМТО, 2 апреля. В Республике Беларусь разработана инновационная система подачи пулеметной ленты, представляющая собой универсальное решение в области боепитания от ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".
Она совместима с широким спектром пулеметов и автоматических пушек – как отечественных, так и зарубежных: ПКТ, ПКТМ, КОРД, НСВ, НСВТ, КПВТ, 2А42/2А72, а также Browning M2 и М240.
Поддерживаемые боеприпасы: 7,62х51, 7,62х54, 12,7х99, 12,7х108, 14,5х114, 30х165 мм.
В основе системы – гибкий телескопический сегментный металлический рукав, который легко адаптируется под конкретную задачу. Длина лентопровода регулируется простым добавлением или удалением сегментов, а специальные адаптеры обеспечивают надежное соединение с пулеметом/пушкой и патронным ящиком.
Ключевые преимущества:
- бесперебойная подача патронов любого калибра – без заклиниваний, благодаря пассивной системе зацепо-протягивания боеприпасов;
- гибкость и маневренность – конструкция допускает изгиб и кручение от 180 град. до 360 град., что позволяет размещать систему под любым углом;
- регулируемая длина – телескопическая конструкция подстраивается под условия конкретного применения;
- всепогодная надежность – высококачественные материалы гарантируют стабильную работу в любых климатических условиях.
Система подачи пулеметной ленты разработана как для стационарных позиций, так и для установки на:
- дистанционно управляемые боевые модули;
- гусеничные и колесные роботизированные платформы;
- бронетехнику и самоходные установки.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.