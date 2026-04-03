До 2035 года российским верфям нужно построить почти 500 пассажирских судов

Текущий портфель заказов пассажирских судов до 2027 года составляет 63 единицы, а потребность в них до 2035 года оценивается в 484 единицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные презентации, представленной главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым на Международном транспортно-логистическом форуме, который проходит с 1 по 3 апреля в Петербурге.

Так, в портфеле заказов числятся девять круизных лайнеров, 27 прогулочных судов, а также 27 рейсовых и скоростных судов.

По словам Алиханова, до 2035 года требуется 39 круизных судов, 297 прогулочных судов и катамаранов, а также 148 рейсовых и скоростных судов.

С 2021 по 2025 годы построены 95 судов: два круизных лайнера, 20 прогулочных судов и катамаранов, 73 рейсовых и скоростных судна.