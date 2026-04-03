Войти
Военное обозрение

В Испании разработали спутниковый терминал связи для использования на субмаринах

Источник изображения: topwar.ru

Испанская компания Indra Group разработала спутниковый терминал, который, как предполагается, будет обеспечивать связь на подводных лодках. В отличие от традиционных военных систем, использующих диапазон X, или гражданских сетей, работающих в диапазоне Ku, новый терминал TSUB-40Ka работает в диапазоне Ka, благодаря чему скорость передачи данных значительно выше.

Кроме того, новый терминал использует более компактные антенны, что крайне важно в условиях ограниченного пространства и может улучшить общие эксплуатационные характеристики. Новый терминал уже сертифицирован для использования с испанским военным спутником SpainSat NG и, как утверждается, соответствует американским и натовским стандартам. Его интеграция в подводные платформы призвана повысить устойчивость сигнала к помехам, кибератакам и потере связи.

Кроме того, благодаря способности спутника SpainSat NG работать в нескольких диапазонах сигналов, сертификация TSUB-40Ka открывает доступ к безопасному высокоскоростному соединению, не зависящему от зарубежной инфраструктуры. Как утверждают разработчики, новая система призвана решить «стратегические задачи грядущего десятилетия», а также существенно расширяет «возможности безопасного подключения для правительственных и военных операций».

В настоящее время ВМС Испании продолжают наращивать свою подводную компоненту — в марте прошлого года впервые вышла на боевую службу неатомная подводная лодка S81 Isaac Peral проекта S-80 Plus. Лодка была заложена в 2007 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Компании
Indra
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
