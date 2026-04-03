Ростех поставил в войска партию управляемых снарядов "Краснополь-М2"

Корректируемый артиллерийский снаряд 3ОФ39М «Краснополь-М2»
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 2 апреля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".

Выпуск высокоточных боеприпасов является приоритетом для предприятий Госкорпорации, которые последовательно наращивают объемы поставок такой продукции в войска.

В ходе специальной военной операции "Краснополь-М2" успешно поразил тысячи целей, включая самоходные артиллерийские установки, танки, БМП и другую бронетехнику. На счету "Краснополей" уничтоженные огневые точки, укрепления, командные пункты, пункты временной дислокации и управления БЛА, мосты, переправы и другие цели.

"Предприятия Госкорпорации Ростех выпускают широкую номенклатуру управляемых боеприпасов. Активно применяемый в ходе СВО снаряд "Краснополь-М2" отличается высокой эффективностью и исключительной точностью даже на максимальных дальностях. Точным попаданием он способен выводить из строя важные объекты противника. При этом стрельба управляемым снарядом "Краснополь-М2" может осуществляться как из самоходных гаубиц, так и из буксируемых орудий с закрытых огневых позиций", – отметили в Ростехе.

Применение комплекса обеспечивается штатными артиллерийскими подразделениями и не предъявляет дополнительных требований к оборудованию огневых позиций и командно-наблюдательных пунктов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

