Vrij Nederland: Нидерланды поставляли оружие в ОАЭ в обход собственных правил

ЦАМТО, 2 апреля. Власти Нидерландов с 2018 по 2023 гг. экспортировали оружие в ОАЭ вопреки своим же правилам.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журнал Vrij Nederland со ссылкой на внутренние документы.

"Бывшие министры внешней торговли Сигрид Кааг и Лисье Шрайнемахер выдали 30 лицензий на экспорт оружия в Объединенные Арабские Эмираты", – пишет издание.

Это происходило в период с декабря 2018 года по июль 2023 года.

Как отмечает журнал, такие поставки противоречат правилам, которые сама С.Кааг разработала в 2018 году.

Ограничение на экспорт, установленное в 2018 году, было призвано предотвратить поставки нидерландскими компаниями в ОАЭ, Саудовскую Аравию или Турцию оружия, которое впоследствии могло бы попасть в руки воюющих сторон в Йемене. Экспорт оружия из Нидерландов был запрещен, если не было веских причин для выдачи лицензий. На момент выдачи лицензий министерство так и не уточнило, что это были за веские аргументы в пользу поставок оружия.