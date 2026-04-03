Pilatus Aircraft поставит самолеты PC-24 ВВС Индонезии

ЦАМТО, 2 апреля. Минобороны Индонезии выбрало самолет PC-24 швейцарской Pilatus Aircraft Ltd для поддержки подготовки пилотов транспортной авиации ВВС страны, а также обеспечения воздушных перевозок и связи.

Контракт на поставку 12 самолетов PC-24 был подписан с компанией PT E-System Solutions Indonesia, уполномоченным оборонным подрядчиком Министерства обороны Индонезии. Стоимость заказа не раскрывается, но по данным Janes, ориентировочная стоимость одного PC-24 составляет от 10,7 до 13 млн. долл.

Соглашение также включает поставку наземного вспомогательного оборудования, инструмента, запасных частей, предоставление услуг обучения и технического обслуживания. Контракт содержит опционы на поставку дополнительных самолетов.

Самолет PC-24 разработан с учетом гибкости применения и сертифицирован для управления одним пилотом. Он оснащен стандартной грузовой дверью и может применяться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. Эти возможности позволяют использовать PC-24 для выполнения различных задач, включая подготовку летчиков пилотированию по приборам, воздушных перевозок и связи. Pilatus предоставит комплексную программу поддержки для обеспечения эффективного технического обслуживания самолетов.

Как заявляет Pilatus, выбор Министерства обороны Индонезии укрепил ее присутствие в Юго-Восточной Азии. Возможность самолета взлетать и садиться на коротких грунтовых взлетно-посадочных полосах повышает возможности снабжения отдаленных территорий в островном государстве.

В военном секторе Pilatus заключила контракты на поставку трех PC-24 для ВМС Франции и одного самолета для VIP-перевозок ВВС Катара.

Ранее правительство Индонезии также выбрало компанию E-System Solution в качестве посредника для закупки 24 учебно-тренировочных самолетов PC-21NG компании Pilatus Aircraft. Компании Pilatus и E-System Solutions уже подписали письмо о намерениях по вопросу покупки PC-21NG для ВВС Индонезии. Поставка также будет включать наземное учебное и вспомогательное оборудование, запасные части, техническую поддержку. Джакарта станет третьим заказчиком PC-21 в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Австралии (45 ед.) и Сингапура (19 ед.).