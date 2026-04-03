ЕС направит Украине больше миллиарда евро из доходов от российских активов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo/ Pascal Bastien

ЦАМТО, 2 апреля. Евросоюз направит еще 1,4 млрд. евро из доходов от российских активов на поддержку Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении Еврокомиссии.

Накануне ЕС уже выделил Украине дополнительные 80 млн. евро за счет прибыли от замороженных российских активов.

"Эти 1,4 млрд. евро будут направлены туда, где они нужны больше всего: на поддержку украинского государства", – приводятся в документе слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Уточняется, что накануне ЕС получил перевод в размере 1,4 млрд. евро за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центрального банка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025 года. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине 2025 года.

Как напоминает агентство, после начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили золотовалютные резервы РФ примерно на 300 млрд. евро. Из них более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в том числе 180 млрд. евро на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 млрд. евро из доходов от замороженных активов России.

