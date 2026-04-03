США показали тренировки на USS Tripoli, который могут использовать против Ирана

Источник изображения: topwar.ru

Американское Центральное командование показало кадры с борта десантного корабля USS Tripoli, который был переброшен в Ближневосточный регион. Ранее этот боевой корабль ВМС США был отправлен «ближе к Ирану» совместно с кораблём-доком USS New Orleans. По первоначальным сведениям, на двух этих кораблях находятся порядка 2200 американских морских пехотинцев. Однако теперь публикации CENTCOM позволяют сделать вывод о том, что их может оказаться больше.

Центральное командование США:

Ежедневные операции и тренировки продолжаются для 3500 моряков и морских пехотинцев на борту эсминца USS Tripoli (LHA 7). Эти тренировки позволяют поддерживать боеготовность на пике своих возможностей в зоне ответственности CENTCOM.

Тренировки проводятся не только для боевой авиации, находящейся на борту десантного корабля, но и для поддержания боеготовности морпехов. На кадрах представлено в том числе применение стрелкового оружия, включая пистолеты SIG Sauer M18. Это пистолеты калибра 9×19 мм Parabellum. При учёте угла наклона ствола пистолета можно было бы предположить, что американский военнослужащий отрабатывает возможности огневого поражения, например, дрона. Однако это не так. На фото от CENTCOM стандартная отработка пулевой стрельбы с палубы – без конкретной мишени. По крайней мере, об этом заявляют сами американские военные.


В ролике CENTCOM на борту USS Tripoli можно видеть не только вертолёты и истребители, но и конвертопланы. Это V-22 Osprey, которые обычно применяются в десантных операциях американских войск, включая Корпус морской пехоты. Поэтому не исключено, что США всё же решатся на высадку десанта в рамках сухопутного вторжения - например, на иранские острова Харк или Кешм. Пока же, что тоже вполне вероятно, проводится оценка возможностей Ирана такой локальной операции противостоять, с одновременным накоплением собственных сил.

