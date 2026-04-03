РИА Новости

Самолет Ил-114-300 завершил летные испытания

Самолет Ил-114-300 совершает испытательный полет в Якутии.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ОАК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр РФ, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.

"В части получения одобрения главного изменения на импортозамещенный самолет Ил-114-300 АО "Ил" полностью завершены летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр России, по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения", - сказал министр.

Он отметил, что контрактация машин будет зависеть от получения сертификата. Предварительно сертификация Ил-114-300 ожидается в мае текущего года. При этом три законтрактованных борта будут сдаваться уже в текущем году.

"Сейчас под руководством Дениса Валентиновича (первый вице-премьер РФ Денис Мантуров - ред.) и Виталия Геннадьевича (вице-премьер РФ Виталий Савельев - ред.) проведена серия совещаний по обеспечению льготного финансирования закупки второй партии самолетов и создания постоянного механизма, чтобы мы работали и имели постоянный источник финансирования для льготного лизинга доступный потребителям", - заключил Алиханов.

Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Первый Международный транспортно-логистический форум проходит 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.

  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Франция
Продукция
Ан-24
Ил-114
Ил-114-300
Компании
Bombardier
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
