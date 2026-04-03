В России создали необычный дальнобойный дрон

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Инженерная команда, создавшая оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский», разработала дальнобойную модификацию аппарата — КВН-35. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор команды.

Новый дрон способен доставлять боевую часть массой три килограмма на дистанцию до 35 километров. При использовании конфигурации с катушкой на 23 километра нагрузка увеличивается до пяти килограммов. Как отметил конструктор, это делает применение аппарата более гибким, позволяя операторам выбирать между большей дальностью и большей мощностью удара в зависимости от задачи.

Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» был впервые применен в августе 2024 года. Уточняется, что аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Разработка ведется на базе научно-производственного центра «Ушкуйник» в Великом Новгороде.

В январе ТАСС со ссылкой на генерального конструктора организации-разработчика сообщил, что в 2026 году запущен в серийное производство дрон-разведчик самолетного типа «Князь Вещий Олег» со временем полета свыше двух часов.

