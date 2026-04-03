Остаться без портов: как может выглядеть сухопутная операция США против Ирана

Захват островов или приморской гавани, а также рейды вглубь континента — возможные варианты развития событий

США могут попытаться захватить иранские острова в Ормузском проливе — это позволит возобновить судоходство в Персидском заливе, рассказали «Известиям» военные эксперты. Существуют и другие сценарии сухопутных действий против Исламской Республики: десанты на остров Харк или на материковую часть страны, а также проведение рейдов на континенте с целью уничтожения военной инфраструктуры. Реализация таких сценариев наиболее вероятна после истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа с требованием открыть Ормузский пролив до 6 апреля.

США концентрируют силы

США продолжат атаковать Иран, пока Ормузский пролив не будет разблокирован, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы рассмотрим это (запрос Тегерана о прекращении огня. — Ред.), когда Ормузский пролив будет открыт, свободен и безопасен для прохода, а до тех пор мы будем стирать Иран в порошок или, как говорится, отбрасывать его обратно в каменный век!» — написал он в социальной сети Truth Social 1 апреля.

В район Персидского залива уже прибыла первая американская амфибийно-десантная группа (АДГ). В ее составе — универсальный десантный корабль «Триполи», а также десантно-вертолетные корабли-доки «Сан-Диего» и «Новый Орлеан». «Триполи» способен нести до 20 истребителей F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и транспортно-боевые вертолеты. На борту соединения находятся около 2 тыс. морских пехотинцев, подготовленных к высадке десанта.

Вторая АДГ во главе с авианесущим кораблем «Боксер» направляется в сторону пролива из США, сообщали СМИ. На борту кораблей находятся порядка 2,5 тыс. морских пехотинцев — военнослужащих 11-го экспедиционного корпуса, базирующегося в Калифорнии.

Кроме того, Пентагон готовит переброску около 3 тысяч бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток.

В помощь морпехам и десантникам США могут отправить еще десять тысяч военных в ближайшее время — такое решение принял Пентагон, ранее сообщало агентство Axios.

Наконец, Соединенные Штаты направили авианосец «Джордж Буш» с кораблями сопровождения на Ближний Восток — это уже третья авианосная группа, которую перебрасывают в регион. Именно эти силы должны составить ударный кулак американцев, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— США сконцентрируют несколько тысяч хорошо обученных военнослужащих, — пояснил он. — Такой шаг можно назвать формированием ударной силы, способной проводить масштабные операции. Не исключено, что американцы постараются привлечь и подразделения ОАЭ, пообещав правительству страны часть иранских островов в Ормузском заливе. Эмираты считают их своими. Армия ОАЭ небольшая, но, скажем, тысячу штыков они смогут выделить, и они будут не лишними для США.

Возможно появление и других союзников. После того как Эр-Рияд разрешил американским войскам использовать авиабазу на своей территории, в западных СМИ начали всё чаще говорить о вступлении Саудовской Аравии в конфликт на стороне США.

Нефть острова Харк

Харк расположен в северной части Персидского залива примерно в двадцати пяти километрах от иранского побережья. Площадь — около двадцати квадратных километров. Через него проходит около 90–95% всего морского экспорта нефти Ирана.

Трамп заявлял, что взятие этого острова позволит контролировать экспорт иранской нефти, напомнил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

— Десантников и морпехов хватит для такой операции, — уверен он. — Этот десант, скорее всего, будет вертолетным исходя из географических особенностей, что, конечно, затруднит быстрый ввод сил в бой.

Однако захватить остров — не самая большая проблема, считает Юрий Лямин.

— Его будет очень трудно удержать, и этот шаг будет сопровождаться большими потерями. Он небольшой, а нефтяные хранилища и трубопроводы в случае боевых действий начнут гореть — практически весь остров окажется в огне. — объяснил он. — Небольшой пролив, отделяющий остров от континента, позволит задействовать Ирану весь набор ударных средств — от артиллерии и РСЗО до FPV-дронов.

Высадившихся морпехов трудно будет снабжать всем необходимым — от боеприпасов до провизии. Пути подвоза будут под постоянным обстрелом иранских сил, отметил Юрий Лямин.

Снятие блокады в Ормузском проливе

В Ормузском проливе находятся несколько иранских островов, которые позволяют контролировать судоходство в этой стратегически важной точке.

— Захват островов — это наиболее вероятный вариант, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но тут надо учитывать, что Иран задействует для их защиты все средства, которые только сможет. Даже в случае захвата острова его надо удержать, и как всё выйдет у американцев, на самом деле никто не знает.

Острова находятся вдалеке от иранского берега, отметил Кирилл Семенов.

— Здесь можно задействовать не только вертолеты, но и катера и даже суда на воздушной подушке, что обеспечит американцам массированное использование сил в начале операции, — считает он.

Но и здесь морпехи неизбежно столкнутся с большими трудностями.

— Благодаря этим островам Иран действительно контролирует пролив даже без боевой авиации, — отметил Юрий Лямин. — Он знает их значение и готовился к обороне. Там есть серьезные укрепления. На островах находятся позиции противокорабельных ракет, есть и арсеналы дронов. Подземные базы сделаны серьезно — с учетом попыток возможного штурма. Просто так выбить иранцев оттуда не получится, и, конечно, такая попытка будет стоит многим морпехам жизни.

Тем не менее военный успех на островах обеспечит США не только хороший пиар, но и контроль над важнейшей мировой логистической артерией, отметил Лямин.

Приморский город Чахбехар

Возможен десант с целью захвата порта Чахбехар — он расположен недалеко от границы с Пакистаном, отмечают эксперты.

— Этот район относительно изолирован от остального Ирана, — пояснил Юрий Лямин. — Известно, что ПВО в этом районе была очень слабой еще до войны. Неудивительно, что именно там американские F-18 летали на малых высотах. Есть видео, как по одному из них иранцы отстрелялись из переносного зенитного комплекса.

Но такая операция — это больше пиар-акция. Для развертывания серьезного наступления вглубь территории нескольких тысяч морпехов и десантников не хватит. И самое важное, стратегическую задачу разблокировки Ормузского пролива она не решит.

Рейды на континент

Возможно, что США ограничатся небольшими рейдовыми операциями, не исключают эксперты. Их целью должны стать ракетные подземные города, базы и другие важные гражданские и военные объекты, расположенные относительно недалеко от берега.

— Во время операции «Буря в пустыне» американские спецназовцы удачно охотились за иракскими пусковыми установками ракетных комплексов СКАД, — отметил Кирилл Семенов. — Сейчас этот сценарий могут попробовать повторить. Но у Ирана своя специфика — ракетные части собраны в крупные соединения и спрятаны в подземных городах, которые серьезно охраняются. Штурм такого укрепрайона — очень сложная операция, и ее успех далеко не гарантирован.

Морпехи могут сосредоточиться на уничтожении пунктов сосредоточения боевых катеров, БПЛА и береговых противокорабельных ракетных комплексов, которые размещены вдоль побережья, и тоже в подземных городах, отметил Юрий Лямин.

— Провести такую операцию возможно, имея мощную поддержку с воздуха, — отметил Кирилл Семенов. — Для этого надо быть уверенным, что иранская ПВО в нужном районе подавлена. Иначе всё может закончиться неудачей и большими потерями среди личного состава и техники.

Для более масштабных действий у США в настоящее время нет достаточной сухопутной группировки — прежде всего необходимого количества пехоты и десантников. Поэтому серьезно рассматривать другие варианты военной операции против Ирана пока не приходится, считают эксперты.

Богдан Степовой