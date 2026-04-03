Вооруженные с силами: какую военную помощь ОАЭ могут оказать США

Абу-Даби способен обеспечить контроль в Персидском заливе, но самостоятельные действия маловероятны

После сообщений о серьезных потерях иранских военно-морских сил ВМС Объединенных Арабских Эмиратов стали рассматриваться как одна из наиболее мощных структур в Персидском заливе, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Однако при прямом вовлечении в конфликт они, по всей видимости, будут выполнять вспомогательные задачи. Поэтому дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий США и от того, как далеко Тегеран готов пойти на эскалацию. Впрочем, более вероятно, что заявления ОАЭ о намерении присоединиться к военной кампании останутся на уровне деклараций.

Военный потенциал ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты на данный момент располагают, возможно, крупнейшими в Персидском заливе военно-морскими силами, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. С учетом того, что надводные силы Ирана практически уничтожены, а у других монархий Залива либо нет ВМС, либо они незначительны, корабли Эмиратов становятся достаточно серьезной силой в регионе, добавил он.

— Эти военно-морские силы могли бы обеспечить контроль акватории Персидского залива, тем более, если они получат противовоздушный и противоракетный зонтик от Соединенных Штатов. Тогда они смогут бороться с малотоннажным флотом Ирана, с катерами, с моторными лодками — а это единственное, что Тегеран сейчас может использовать на море.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на арабских чиновников, что ОАЭ планируют помочь США и другим союзникам открыть Ормузский пролив. По данным издания, дипломаты Эмиратов предлагают американцам, а также европейским и азиатским странам сформировать коалицию. Кроме того, арабское государство лоббирует принятие резолюции Совбеза ООН для получения мандата на проведение военной операции. По словам собеседников газеты, ОАЭ полагают, что Штатам следует оккупировать острова, находящиеся под контролем Ирана. Среди них — Абу-Муса, на который претендуют Эмираты.

ВМС ОАЭ включают более десятка корветов разных типов, а также ракетные, патрульные и десантные катера.

Сухопутные войска Эмиратов состоят из девяти бригад. На вооружении имеют около 400 французских танков «Леклерк», порядка 400 российских БМП-3 и другую бронетехнику. В военно-воздушных силах несут службу около 80 истребителей F-16 разных типов и около 70 французских Dassault Mirage. Всего вооруженные силы страны насчитывают порядка 65 тыс. человек личного состава.

— Это стандартные силы региональной державы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — ВМС вполне достаточны для такой по размерам страны. При этом в их составе нет тральщиков. Поэтому встает вопрос, как они будут бороться с морскими минами.

Французский танк Leclerc

У ОАЭ есть морская пехота и десантные катера, хватает разнообразной техники, есть и РСЗО «Хаймарс». Так что теоретически они могут высадиться на острова в Персидском заливе, добавил эксперт. Но гораздо более вероятно, по его мнению, что в случае вступления в конфликт они будут организовывать конвои.

— Дальнейшие действия ОАЭ во многом будут зависеть от Ирана. Он может начать наносить удары не только по американским базам, но и по эмиратским. А если у исламской республики остались малые подводные лодки, они могут начать атаковать корабли ВМС ОАЭ, — заключил Дмитрий Болтенков.

По мнению Дмитрия Корнева, вести высадку каких-то десантных сил или поддерживать такую высадку военно-морские силы Эмиратов могут, но скорее только в очень ограниченных масштабах.

Ракетный катер класса «Фаладж-2»

— Самостоятельно проводить десантные операции они тоже вряд ли способны, — полагает эксперт. — С трудом верится в то, что Эмираты готовы к высадке на иранские острова. Они могут поддержать эту высадку с моря какими-то действиями своих военно-морских сил. Но саму высадку скорее могут выполнять только вооруженные силы Соединенных Штатов. Так что у эмиратов есть силы на море, но их использование будет весьма ограниченным.

Участие ОАЭ в конфликте

Объединенные Арабские Эмираты достаточно успешно сбивают иранские баллистические ракеты и беспилотники, рассказал «Известиям» руководитель секции Ближнего Востока и Северной Африки Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. И военно-морские силы их по меркам региона достаточно эффективны. В то же время эксперт невысоко оценил вероятность того, что Эмираты готовы ввязаться в конфликт напрямую.

— Вполне возможно, что подобные неофициальные заявления адресованы Белому дому: не надо выходить из этой войны, мы готовы вам помочь ее завершить, — пояснил он. — Опасения того, что Дональду Трампу всё надоест и он всё бросит на полпути, были с самого начала у политических элит стран Персидского залива.

То же касается лоббирования Эмиратами согласия на операцию в Совбезе ООН, добавил эксперт.

— Проблема ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара заключается в том, что они не хотели бы воевать против Ирана, — отметил он. — Но они вынуждены становиться в героическую позицию, потому что подверглись агрессии со стороны Тегерана. Он многое разрушил. Каким-то образом отвечать надо. Нападать на Иран своими вооруженными силами вряд ли хочется. А вот запросить мандат ООН, которого всё равно не дадут — хороший политический ход.

Тем самым Эмираты демонстрируют готовность действовать в рамках международного решения и нанести ответный удар. А отсутствие такого разрешения позволит использовать ситуацию как аргумент в пользу отказа от участия в военной фазе.

По словам Андрея Чупрыгина, в нынешнем конфликте наиболее сложное положение складывается у арабских государств Персидского залива. Обстановка остается крайне непредсказуемой, и пока неясно, какие решения им придется принимать в дальнейшем.

Роман Крецул