Саперы ВС России разработали устройство для дистанционного разминирования

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие инженерных подразделений Южной группировки войск Армии России в полевых условиях создали и запустили в массовое производство устройство для дистанционного разминирования и минирования территории с помощью беспилотников. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал, как военнослужащие работают с новым устройством.


По словам бойца 11-й инженерной бригады Южной группировки войск с позывным Токарь, была разработана экспериментальная платформа для дистанционного разминирования, устанавливаемая на квадрокоптеры.

«Суть такова, что оператор имеет возможность управляемого опускания заряда разминирования на потенциально опасные объекты», — рассказал военнослужащий.

Устройство позволяет с помощью сервопривода, закрепленного на дроне, точно опускать накладной заряд взрывчатки на мину. Раньше заряды сбрасывали с высоты, точность попадания зависела от погодных условий, времени суток и других факторов. Применение новой технологии увеличило точность до 100%, что исключает необходимость выхода саперов на опасный участок и экономит боеприпасы. Кроме того, это значительно ускорило работу: теперь за час можно уничтожить до пяти мин.

Параллельно с созданием устройства в бригаде организована система подготовки операторов беспилотных систем (БпС).

«Полоса препятствий, которую проходят курсанты в этом учебном классе, полностью имитирует условия, с которыми оператор БпС может столкнуться на передовой», — отметил Кильдибеков.

Как рассказал начальник учебного отдела 11-й инженерной бригады с позывным Гусар, занятия в учебных классах необходимы для развития навыков мелкой моторики при управлении дроном. Подготовка ведется в полетном классе — он промежуточный между компьютерным классом и полигоном. Это позволяет отрабатывать задачи минирования и разминирования и совершенствовать необходимые навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.

В Минобороны РФ 31 марта рассказали, как рядовой Фадис Салихов проводил воздушную разведку при помощи БПЛА и выявил местонахождение бронетранспортера ВСУ. Салихов передал координаты командованию и корректировал огонь артиллеристов по цели.

