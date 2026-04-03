Директор СВР РФ подтвердил контакты с ЦРУ по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе сегодняшнего брифинга ответил на вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке и украинского конфликта. Глава СВР подтвердил контакты с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки по ситуации вокруг Ирана.

Да, у нас поддерживаются контакты с Центральным разведывательным управлением (по Ирану).

В принципе, непубличное взаимодействие разведслужб России и США не прекращалось даже в период президентства Байдена, когда после начала СВО дипотношения Москвы и Вашингтона максимально приблизились к нулю. Последняя публично подтвержденная встреча между Нарышкиным и тогдашним директором ЦРУ Уильямом Бернсом прошла в ноябре 2022 года в Анкаре. Тогда обсуждали Украину, и после той встречи риторика обеих сторон стала более сдержанной. Судя по словам Нарышкина, аналогичный механизм заработал по иранскому треку.

Сейчас, когда ситуация в Персидском заливе становится все менее контролируемой, а война затягивается, похоже, без России американцам из этой патовой ситуации не выбраться. У Москвы и Тегерана очень близкие партнерские связи. В феврале этого года, еще до начала массированных ударов по Ирану, глава СВР назвал Тегеран «близким партнером» Москвы и рассказывал об «очень хорошем взаимодействии» спецслужб двух стран.

Не исключено, что этим пытаются воспользоваться американцы, дабы выйти на некоторое взаимодействие с иранским руководством, чтобы, сохранив лицо для Трампа и не выставив слабость США напоказ, выскользнуть из этого конфликта, который все дороже обходится не только его прямым участникам.

Наверняка Белому дому придется за такую «помощь» что-то сделать и для РФ. Недаром следом глава СВР затронул тему разрешения уже украинского конфликта, переговоры по которому совсем обнулились. Нарышкин заявил, что Зеленскому необходимо вывести войска из Донбасса «уже сегодня», что стало главным разногласием в переговорном процессе с участием США. Зеленский неоднократно жаловался, что пойти на территориальные уступки от него требует и Вашингтон, но идти на такое он не готов.

Директор Службы внешней разведки РФ:

Что касается Зеленского и его команды так называемой, им надо, как мне представляется, собрать остатки критического мышления и принять справедливые мирные предложения российской стороны, которые обеспечат мир на многие-многие десятилетия вперед, и от этого выиграют все.

Комментируя заявления Зеленского о готовности Украины к «энергетическому перемирию» и прекращению огня во время Пасхальных праздников, Нарышкин подчеркнул, что киевский режим давно утратил доверие и не умеет соблюдать предложения о перемирии. Очевидно, что глава киевского режима просто пытается под любым предлогом добиться для ВСУ передышки, чтобы хоть немного восстановить силы. Москва это понимает четко, никакого перемирия не будет. Кроме того, на Украине теперь и Пасха не православная, а католическая.