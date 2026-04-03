Британская армия прощается с Land Rover

Британская армия прощается с одним из своих «старичков» – автомобилем Land Rover Defender, который прослужил ей 70 лет.

Как пояснили в Минобороны, вместо этого семейства машин, находящегося на вооружении с 1950-х годов и до сих пор насчитывающего более 5 тыс. экземпляров, придёт новое поколение лёгких транспортных средств (Light Mobility Vehicle, LMV) для решения однотипных задач, включающих патрулирование, связь с командованием, транспортировку грузов и личного состава:

Land Rover прочно прописался в британских войсках: изображение Landy (прозвище автомобиля) в армейской ливрее стало поистине культовым. Мы не можем не отдать дань уважения этому выдающемуся автопарку. Но запускается конкурс для его замены на современный автомобиль.

Программа LMV призвана обеспечить полную замену автопарку из 11 тыс. единиц различных типов, включая Land Rover Defender и Pinzgauer. Первые машины должны начать поступать к 2030 году.

В марте 2026 года были представлены ключевые кандидаты: Ineos Grenadier – считается фаворитом из-за сохранения «духа» оригинального Defender, но с современным двигателем BMW; Jaguar Land Rover (JLR) – обладает сложной электроникой, что может вызвать вопросы о ремонтопригодности в полевых условиях; компании Babcock и General Dynamics предлагают свои решения на базе бронированных платформ; рассматривается как сильный кандидат Kia с проверенным внедорожником KLTV.