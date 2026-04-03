Британская армия прощается с Land Rover

Британская армия прощается с одним из своих «старичков» – автомобилем Land Rover Defender, который прослужил ей 70 лет.
Как пояснили в Минобороны, вместо этого семейства машин, находящегося на вооружении с 1950-х годов и до сих пор насчитывающего более 5 тыс. экземпляров, придёт новое поколение лёгких транспортных средств (Light Mobility Vehicle, LMV) для решения однотипных задач, включающих патрулирование, связь с командованием, транспортировку грузов и личного состава:
Программа LMV призвана обеспечить полную замену автопарку из 11 тыс. единиц различных типов, включая Land Rover Defender и Pinzgauer. Первые машины должны начать поступать к 2030 году.
В марте 2026 года были представлены ключевые кандидаты: Ineos Grenadier – считается фаворитом из-за сохранения «духа» оригинального Defender, но с современным двигателем BMW; Jaguar Land Rover (JLR) – обладает сложной электроникой, что может вызвать вопросы о ремонтопригодности в полевых условиях; компании Babcock и General Dynamics предлагают свои решения на базе бронированных платформ; рассматривается как сильный кандидат Kia с проверенным внедорожником KLTV.