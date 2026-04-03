Британская армия прощается с Land Rover

Британская армия прощается с одним из своих «старичков» – автомобилем Land Rover Defender, который прослужил ей 70 лет.

Как пояснили в Минобороны, вместо этого семейства машин, находящегося на вооружении с 1950-х годов и до сих пор насчитывающего более 5 тыс. экземпляров, придёт новое поколение лёгких транспортных средств (Light Mobility Vehicle, LMV) для решения однотипных задач, включающих патрулирование, связь с командованием, транспортировку грузов и личного состава:

Land Rover прочно прописался в британских войсках: изображение Landy (прозвище автомобиля) в армейской ливрее стало поистине культовым. Мы не можем не отдать дань уважения этому выдающемуся автопарку. Но запускается конкурс для его замены на современный автомобиль.

Программа LMV призвана обеспечить полную замену автопарку из 11 тыс. единиц различных типов, включая Land Rover Defender и Pinzgauer. Первые машины должны начать поступать к 2030 году.

В марте 2026 года были представлены ключевые кандидаты: Ineos Grenadier – считается фаворитом из-за сохранения «духа» оригинального Defender, но с современным двигателем BMW; Jaguar Land Rover (JLR) – обладает сложной электроникой, что может вызвать вопросы о ремонтопригодности в полевых условиях; компании Babcock и General Dynamics предлагают свои решения на базе бронированных платформ; рассматривается как сильный кандидат Kia с проверенным внедорожником KLTV.

  • 06.04 04:12
  • 1
Насколько US Navy (ВМФ) способен обеспечить победу американцев в современной войне?
  • 06.04 03:53
  • 1
Bloomberg узнало о сценарии разблокирования Ормузского пролива без участия США
  • 06.04 02:48
  • 963
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 06.04 02:30
  • 1
Островной инстинкт: как развивается военное сотрудничество РФ и Индонезии
  • 06.04 00:46
  • 15369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.04 22:24
  • 1
Комментарий к "Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)"
  • 05.04 19:29
  • 1
Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили
  • 05.04 19:04
  • 2
Сроки создания полностью российского спутника связи «сдвинулись»
  • 05.04 19:03
  • 113
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.04 16:00
  • 1
Украина и Иран — уже часть мировой войны? Отвечает американский полковник (Pravda, Словакия)
  • 05.04 14:40
  • 5
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 04.04 22:54
  • 1
Опасные роботы: зенитчиков научат борьбе с наземными дронами
  • 04.04 22:50
  • 1
Атаки украинских БПЛА становятся всё массированнее и длительней
  • 04.04 22:46
  • 1
Тяжелый дрон ВС России превзошел "Бабу-ягу" во время боев за Константиновку
  • 04.04 22:41
  • 1
Комментарий к "Стало известно о появлении новейшего радара у российских Су-35"