Самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 завершили программу испытаний в условиях естественного обледенения

Программа испытаний в условиях естественного обледенения
Самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 завершили программу испытаний в условиях естественного обледенения.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Результаты подтвердили полное соответствие авиалайнеров российским и международным авиационным нормам

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) завершили программу дополнительных сертификационных летных испытаний самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в условиях естественного обледенения. Полеты выполнялись из международного аэропорта Талаги города Архангельска в период с 12 по 30 марта.

Опытные самолеты МС-21 и SJ-100 уже прибыли к месту базирования в подмосковный Жуковский, где продолжат выполнение полетов по основной программе сертификационных летных испытаний. Ил-114 также завершил проверки в Архангельске и готовится к возвращению.

«В ходе тестов самолеты проводили в небе от четырех до семи часов над побережьем Белого моря, в районе Кольского полуострова и Нарьян-Мара. На SJ-100 было выполнено девять полетов по программе дополнительных сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения, на МС-21 — шесть, а на Ил-114 — восемь. Программа летных испытаний была выполнена полностью. Результаты показали, что при полете в условиях естественного обледенения МС-21, SJ-100 и Ил-114 полностью соответствуют российским и международным авиационным нормам», — уточнили в Ростехе.

Типичный испытательный полет из аэропорта Талаги состоял из нескольких этапов. Основываясь на данных метеослужбы, экипаж искал облачность, условия в которой соответствуют требованиям программы испытаний. В облаках экипаж с помощью специального оборудования контролировал образование льда на поверхностях самолета. При достижении требуемой толщины лайнер занимал высоту, на которой проверялось поведение машины в условиях естественного обледенения — устойчивость, управляемость, работа бортовых систем.

Также в рамках программы дополнительных сертификационных испытаний на самолете SJ-100 было проведено три полета для оценки заходов на посадку с уходом на второй круг и проверки сигнализации о приближении к сваливанию.

В обработке материалов, полученных в ходе полетов, участвовали представители уполномоченных сертификационных центров и Авиарегистра России.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.

«Суперджет-100» — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет в размерности 100 пассажиров производства ПАО «Яковлев». В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями ПД-8 и системами разработки российских предприятий, большая часть которых входит в Госкорпорацию Ростех.

Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения. Он способен работать автономно с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, а также с коротких взлетно-посадочных полос. Машина построена из отечественных комплектующих и оснащена двигателями разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) — ТВ7-117СТ-01.

  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"