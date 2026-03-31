Самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114 завершили программу испытаний в условиях естественного обледенения.

Результаты подтвердили полное соответствие авиалайнеров российским и международным авиационным нормам

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) завершили программу дополнительных сертификационных летных испытаний самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в условиях естественного обледенения. Полеты выполнялись из международного аэропорта Талаги города Архангельска в период с 12 по 30 марта.

Опытные самолеты МС-21 и SJ-100 уже прибыли к месту базирования в подмосковный Жуковский, где продолжат выполнение полетов по основной программе сертификационных летных испытаний. Ил-114 также завершил проверки в Архангельске и готовится к возвращению.

«В ходе тестов самолеты проводили в небе от четырех до семи часов над побережьем Белого моря, в районе Кольского полуострова и Нарьян-Мара. На SJ-100 было выполнено девять полетов по программе дополнительных сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения, на МС-21 — шесть, а на Ил-114 — восемь. Программа летных испытаний была выполнена полностью. Результаты показали, что при полете в условиях естественного обледенения МС-21, SJ-100 и Ил-114 полностью соответствуют российским и международным авиационным нормам», — уточнили в Ростехе.

Типичный испытательный полет из аэропорта Талаги состоял из нескольких этапов. Основываясь на данных метеослужбы, экипаж искал облачность, условия в которой соответствуют требованиям программы испытаний. В облаках экипаж с помощью специального оборудования контролировал образование льда на поверхностях самолета. При достижении требуемой толщины лайнер занимал высоту, на которой проверялось поведение машины в условиях естественного обледенения — устойчивость, управляемость, работа бортовых систем.

Также в рамках программы дополнительных сертификационных испытаний на самолете SJ-100 было проведено три полета для оценки заходов на посадку с уходом на второй круг и проверки сигнализации о приближении к сваливанию.

В обработке материалов, полученных в ходе полетов, участвовали представители уполномоченных сертификационных центров и Авиарегистра России.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха и системы последнего поколения обеспечивают ему высокие летно-технические характеристики.

«Суперджет-100» — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет в размерности 100 пассажиров производства ПАО «Яковлев». В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями ПД-8 и системами разработки российских предприятий, большая часть которых входит в Госкорпорацию Ростех.

Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения. Он способен работать автономно с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, а также с коротких взлетно-посадочных полос. Машина построена из отечественных комплектующих и оснащена двигателями разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) — ТВ7-117СТ-01.