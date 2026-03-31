Войти
Техкульт

В Британии успешно протестировали первую в мире систему квантовой навигации

Поезд

Британские инженеры первыми в мире испытали прототип квантовой навигационной системы на железнодорожном транспорте. Испытания прошли в начале марта на маршруте между Уэлвин-Гарден-Сити и Лондоном, где магистральный поезд Great Northern был оснащен квантовой инерциальной навигационной системой (RQINS). В основе технологии лежат сверхчувствительные квантовые датчики, позволяющие определять положение состава с высокой точностью. В отличие от спутниковых систем вроде GPS, этот метод не зависит от внешних сигналов, что делает его надежным даже в тоннелях, в локациях с плотной застройкой и других местах, где соединение со спутниками недоступно.

Платформа фиксирует малейшие вращения и движения, непрерывно отслеживая перемещение поезда. Эксперимент позволил собрать реальные данные о работе квантового позиционирования в условиях действующей национальной железнодорожной сети. Квантовые системы могут предложить более дешевое, надежное и устойчивое решение по сравнению с существующей инфраструктурой фиксированного позиционирования, которая требует значительных затрат на установку и обслуживание и подвержена сбоям из-за внешних факторов или выхода оборудования из строя. Железные дороги, как одна из самых сложных операционных систем, служат идеальной платформой для развития и масштабирования технологий квантового позиционирования, которые в перспективе найдут применение и за пределами железнодорожной отрасли.

Александр Козырев,

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"