Американская лазерная система LOCUST X3 уничтожает дроны лучами по $5 за выстрел

LOCUST X3

В ходе боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке применение недорогих беспилотников приобрело массовый характер. В связи с этим трендом американская компания Aero Vironment (AV) представила систему лазерного оружия 3-го поколения LOCUST X3, которая поражает БПЛА импульсами ценой около $5 за выстрел.

Х3 — самая совершенная версия платформы LOCUST на сегодняшний день. В базовой версии в ней используется 20-киловаттный лазер, а в Х3 — уже 35 киловатт. Он предназначен для поражения беспилотников 1-й и 3-й группы, включая дроны с неподвижным крылом весом до 600 кг. Как сообщили в AV, Х3 разрабатывался с учетом боевого опыта солдат, а также противостояния средств ПВО дешевым иранским и российским беспилотникам Shahed-136 и «Герань-2», которые опустошают своими налетами запасы дорогих натовских ракет-перехватчиков. К примеру, зенитная ракета ЗРК Patriot стоит около $3 млн., а AIM-9X Sidewinder — почти $400 000, при этом цена беспилотника — не более $20 000. Цена же лазерного выстрела LOCUST X3 не превышает $5. В Х3 используется запатентованное ПО AV_Halo PINPOINT для управления огнем. Обнаружение, сопровождение и наведение производится автоматически, значительно снижая нагрузку на оператора. Для уничтожения одной цели требуется от пяти до семи секунд.

Александр Агеев