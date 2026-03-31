Американская лазерная система LOCUST X3 уничтожает дроны лучами по $5 за выстрел

489
0
0

В ходе боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке применение недорогих беспилотников приобрело массовый характер. В связи с этим трендом американская компания Aero Vironment (AV) представила систему лазерного оружия 3-го поколения LOCUST X3, которая поражает БПЛА импульсами ценой около $5 за выстрел.

Х3 — самая совершенная версия платформы LOCUST на сегодняшний день. В базовой версии в ней используется 20-киловаттный лазер, а в Х3 — уже 35 киловатт. Он предназначен для поражения беспилотников 1-й и 3-й группы, включая дроны с неподвижным крылом весом до 600 кг. Как сообщили в AV, Х3 разрабатывался с учетом боевого опыта солдат, а также противостояния средств ПВО дешевым иранским и российским беспилотникам Shahed-136 и «Герань-2», которые опустошают своими налетами запасы дорогих натовских ракет-перехватчиков. К примеру, зенитная ракета ЗРК Patriot стоит около $3 млн., а AIM-9X Sidewinder — почти $400 000, при этом цена беспилотника — не более $20 000. Цена же лазерного выстрела LOCUST X3 не превышает $5. В Х3 используется запатентованное ПО AV_Halo PINPOINT для управления огнем. Обнаружение, сопровождение и наведение производится автоматически, значительно снижая нагрузку на оператора. Для уничтожения одной цели требуется от пяти до семи секунд.

Александр Агеев

  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"