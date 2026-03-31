Завод по сборке танков Leopard построят в Литве

Leopard 2A8.
Источник изображения: © Getty Images / Alexandra Beier

В Литве за 15 месяцев планируют построить завод по сборке танков Leopard

В районе литовского города Каунас построят завод, где будут собираться немецкие танки Leopard 2A8. Об этом сообщило издание Klaipeda.

В материале говорится, что компания Sweco Lietuva будет отвечать за выбор подрядчиков, управление строительным проектом, консультирование и надзор за строительством. Владелец предприятия — Lithuania Defense Services, принадлежащая немецким оборонным компаниям KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme.

Строительство завода в Каунасской свободной экономической зоне планируется завершить за 15 месяцев.

«У нас крайне сжатые сроки реализации строительных проектов, поэтому только качественное сотрудничество всех сторон позволит нам достичь целей, важных не только для нашей компании, но и для государства», — говорится в заявлении генерального директора компании Lithuania Defense Services Себастьяна Дица.

Компания Lithuania Defense Services будет отвечать не только за сборку танков, собранных в Литве, но и за долгосрочное техническое обслуживание, ремонт и техническую готовность танка Leopard 2 A8 и другой техники Вооруженных сил Литвы.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall планирует увеличить производство морских беспилотников.

Алексей Натин

