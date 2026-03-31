Китай успешно запустил ракету Kinetica-2

Фото: Stringer / Reuters
Китай провел первый успешный запуск ракеты Kinetica-2 (Lijian-2). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Носитель с тремя спутниками стартовал с космодрома Цзюцюань сегодня, 30 марта, в 14:00 московского времени. По данным агентства, соответствующие космические аппараты успешно выведены ракетой на запланированную орбиту.

В феврале 2025-го издание SpaceNews сообщило, что носитель Kinetica-2 разработки Китайской академии наук планируется использовать для запуска космического грузового корабля Qingzhou объемом 27 кубических метров, способного переносить от 1800 до 2000 килограммов груза.

Двухступенчатая ракета Kinetica-2 имеет диаметр обтекателя 4,2 метра, достигает 52 метра в длину и предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту до 12 тонн грузов.

  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"