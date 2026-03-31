На Украине начала работать частная ПВО

Михаил Федоров
Михаил Федоров.
Источник изображения: Andrii Nesterenko/Reuters

Минобороны Украины: частная ПВО сбила первые цели на территории страны

Частная противовоздушная оборона (ПВО) начала работать на Украине. Об этом заявил в Telegram-канале министр обороны республики Михаил Федоров.

«Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей», — написал он.

В своем сообщении он отметил, что такая ПВО якобы уже сбила несколько беспилотников в Харьковской области. Кроме того, еще на 13 предприятиях Украины формируются новые группы ПВО.

20 марта секретарь Совбеза и обороны страны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что Украина развернула в пяти странах Ближнего Востока системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты критической и гражданской инфраструктуры.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении одним ударом украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе аэродрома Гостомеля Киевской области.

По его словам, на территории аэродрома находятся бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО, склады с ракетами.

Лебедев уточнил, что российские военные ликвидировали по меньшей мере одну систему, предварительно, Partiot.

Ранее Испания решила передать Украине пять ракет Patriot, рассчитанных на две минуты боя.

Надежда Корзун

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"