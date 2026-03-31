В Госдепартаменте США назвали неожиданным масштаб ответных ударов Ирана

509
0
0
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Быстров

Власти США не ждали ответа Ирана на атаки в том масштабе, с которым столкнулись. Об этом телеканалу ABC News заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента.

«Я не думаю, что кто-либо мог предсказать этот масштаб (ответных ударов Ирана. — «Газета.Ru»)», — сказал собеседник на условиях анонимности.

Представитель ведомства добавил, что США ранее не сталкивались с ответными действиями Ирана в таких масштабах, как в ходе нынешней военной кампании.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

В марте иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США.

