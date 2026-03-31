Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка.

Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России?

Будущее трансатлантических отношений вызывает серьезное беспокойство в Северной Европе. "Мы, вероятно, наблюдаем не разрыв, а раскол этого партнерства", – цитирует президента Финляндии Александра Стубба издание Politico. По его оценке, начало 2026 года продемонстрировало: США больше не заинтересованы в отстаивании либерального миропорядка.

На этом фоне, отмечает финский лидер, роль главного защитника западных ценностей переходит к государствам "глобального Севера". Впрочем, от дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном он не отказывается. Свой подход к контактам с американской администрацией Стубб описывает как участие в "выносливых видах спорта": чтобы добиться результата, необходим баланс между напряжением и спокойствием.

Параллельно с пересмотром роли США в обеспечении безопасности Северная Европа наращивает собственный военный потенциал. Согласно отчетам НАТО, по итогам 2025 года Литва и Латвия направили на оборону более 3,5% ВВП, Эстония – немногим выше 3%. Схожие показатели демонстрируют Норвегия и Дания.

При этом страны региона не намерены останавливаться на достигнутом. В 2026 году Латвия планирует довести оборонные расходы почти до 5% ВВП (2 млрд евро), а Литва намерена поставить рекорд – около 5,5%. Страны Скандинавского полуострова движутся в том же темпе: Дания и Норвегия в ближайшие девять месяцев увеличат траты до 3,5%, Швеция – до 2,8%, Финляндия – до 2,5%.

Враждебность и милитаризацию стран региона газета ВЗГЛЯД фиксировала еще в февральском выпуске рейтинга недружественных правительств. Тогда в пятерку наиболее агрессивных государств вошли все страны Прибалтики и Скандинавии, за исключением Норвегии и Исландии.

Неутешительный процесс милитаризации беспокоит и экспертов. По их оценкам, против Москвы формируется "балто-скандинавский кулак". Государства Севера уже обладают разветвленной сетью форматов военного взаимодействия: коммуникация и интеграция армий проходят через объединение Nordic-Baltic Eight (NB8) и Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO).

Важно понимать: обозначенная угроза постепенно переходит из сферы теории в зону практики. Беспрецедентным актом эскалации стало фактическое разрешение стран Прибалтики на использование своей территории для пролетов украинских БПЛА в сторону России. От этих решений страдают и сами республики: в Литве дрон рухнул в Варенском районе, а в Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу станции в Аувере.

"Европа разделилась по принципу "Север – Юг". Первые сплотились вокруг Германии и Британии, избрав путь милитаризации и подготовки к войне с Россией. Сюда же стоит отнести и их постепенное дистанцирование от США – речь идет о попытке превратить Евросоюз в более сильный кулак", – заявил германский политолог Александр Рар.

Юг, напротив, выступает сосредоточением государств, которые ориентированы на реализацию собственных национальных интересов. Они сосредоточены на экономике, выступают за нормализацию диалога с Москвой. Кроме того, эти страны поддерживают идею усиления связей с Вашингтоном, исходя из собственных соображений безопасности", – акцентирует он.

"Что касается заявлений Стубба, то своим анализом он фактически раздвоил трансатлантическое сообщество, по сути, похоронил прежнюю модель. Президент Финляндии отказывается от старой западной конструкции с акцентом на США в пользу нового объединения – Севера, которое и должно бороться за либеральные ценности", – пояснил Рар.

Впрочем, до лидерства, по крайней мере в военной сфере, Северной Европе еще далеко, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

"Для полноценной милитаризации им не хватит экономической мощи. Зато в ценностно-либеральном плане этот регион, пожалуй, является основным критиком России", – полагает он.

"Во многом в военном плане эти государства опирались на США и ожидали, что Дональд Трамп продолжит поддерживать если не всю Европу, то хотя бы их – членов ЕС, которые находятся наиболее близко к России. Теперь же они особенно сильно переживают, что Штаты могут рекордно снизить свое участие в НАТО", – продолжает собеседник.

"Впрочем, даже если Вашингтон решит постепенно ослабить узы контроля внутри альянса, именно прибалты и скандинавы станут западным стержнем антироссийских настроений. Поэтому России важно следить за армейской активностью стран Скандинавии и Прибалтики. С нашей стороны необходимо дать понять, что такие шаги делают их потенциальной целью для ответных мер. В случае эскалации именно по северным странам могут быть нацелены российские ракеты", – пояснил Козюлин.

Пока Северная Европа еще не раскрыла свой оборонный потенциал, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. "Важно помнить, что среди этого пестрого набора государств только Швеция обладает отлаженным и относительно эффективным ВПК. Та же Финляндия в этом плане значительно слабее", – говорит собеседник.

"Причем их интеграция в структуры НАТО не стала толчком к развитию военной промышленности. Каких-либо серьезных заказов со стороны союзников по блоку до сих пор нет. И Стокгольм, и Хельсинки довольствуются слабыми и дешевыми контрактами, на выручку от которых полноценную модернизацию ВПК не провести", – добавляет он.

"Норвегия же или страны Прибалтики не имеют даже достаточного демографического ресурса, чтобы претендовать на что-либо высокое в военном плане. Экономических возможностей для поддержки полноценной армии у них тоже не хватает. Теоретически Осло мог бы конкурировать со Швецией, но сфера социальных выплат в государстве крайне велика, и перенаправить излишки в пользу армии – задача трудная", – рассуждает эксперт.

"На мой взгляд, их попытки усилиться в военном отношении продиктованы неопределенностью будущего американского присутствия в Старом Свете. Вообще, уход США из региона плохо отразится на экономике перечисленных стран, поскольку очень много средств в их казну поступает именно на содержание инфраструктуры вокруг баз НАТО", – говорит собеседник.

"Чего действительно стоит опасаться, так это использования данного региона в качестве плацдарма для возможных действий против России.

Здесь выстроена широкая и весьма масштабная сеть представительств альянса, которая при начале конфликта позволит другим игрокам весьма эффективно участвовать в противостоянии", – продолжает он.

"Но в отрыве от остальной части НАТО и в особенности от США, этот регион, во всяком случае пока, сложно назвать военным костяком Европы. Это понимает и сам Стубб. Его громкие заявления в том числе призваны привлечь внимание Вашингтона, обратить на себя внимание: мол, мы готовы стать армейской опорой Запада. Это во многом вызвано опасением, что Белый дом весьма скупо оценивает свои обязательства по пятой статье альянса", – заключил Анпилогов.

Евгений Поздняков