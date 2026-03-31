Прогонные метры: как испытывают новые военные автомобили, вездеходы и полевые кухни

Машины преодолевают специальную трассу, имитирующую самые сложные условия эксплуатации

Брызги грязи из-под колес, рев двигателей и визг тормозов — так на полигоне 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны РФ проходят испытания. Машины, предназначенные для перевозки солдат и офицеров, подвергаются самой тщательной проверке. Пройденные на полигоне тесты — гарантия того, что техника не подведет в самых сложных условиях.

Трасса для испытаний

В Подмосковье, где проходят испытания, много снега и грязи — идеальное сочетание для проведения тестов на выживаемость автомобильной техники. Перед заездом автомобили выстраиваются в шеренгу — здесь можно увидеть и легкие «Улан-1», «Улан-2» и «Сармат», а также защищенные и бронированные «Тигр», «Урал-ВПК» и другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Мы испытываем надежность машин, — рассказал «Известиям» научный сотрудник отдела испытаний автомобилей многоцелевого назначения 21-го НИИИ военной автомобильной техники Илья Ильичев. — На наших трассах, имитирующих разное дорожное покрытие, все узлы автомобилей получают максимальную нагрузку. Это позволяет машинам показать свой запас прочности. Мы после определенного пробега понимаем, нужны ли машине доработки и какие именно.

Полигон позволяет ускорить испытания. Пробег, который делают автомобили на специальной трассе, можно смело удваивать — 15 тыс. км приравниваются к 30 тыс. км в реальных условиях. И речь, конечно же, идет не об идеальных автобанах.

Всем желающим предлагают прокатиться по полигону. Занимаем места в одном из автомобилей. Нам предстоит проехать с десяток километров по трассе, имитирующей самое жесткое бездорожье.

По бетонке машина идет максимально мягко. Но затем попадает на участок дороги с глубокими лужами и большими ухабами. Здесь самое важное — крепче держаться за ручки, чтобы при прохождении препятствий не разбить лоб о приборы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Несмотря на жесткий «джипинг», вся техника проходит трассу без поломок и с заранее установленными интервалами.

— В целом находящаяся у нас на испытаниях техника показывает себя хорошо, — говорит Илья Ильичев.

При разработке новых машин учитывается опыт специальной военной операции, рассказывают военные автомобилисты.

Илья показывает автомобиль, по очертаниям которого нельзя не только определить модель, но и сказать, пикап это или небольшой тентованный грузовик.

— Это всем известный армейский «Тигр», — удивляет Илья. — Просто машина получила комплект противодроновой защиты и комплекс снижения заметности — специальную маскировочную сеть. Также на нем может быть установлена система радиоэлектронной борьбы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В условиях СВО вблизи линии боевого соприкосновения сейчас чаще всего применяется легкая техника — багги, квадроциклы и мотоциклы.

— Большая, хорошо защищенная и бронированная машина на передке долго не живет — ее просто забрасывают дронами, — говорит научный сотрудник НИИИ. — А маленькая, быстрая, юркая техника справляется с перевозками. Она позволяет проскочить по открытой местности, спрятаться в подлеске, увернуться от удара с воздуха. Главную задачу — быстро доехать в нужное место и целой вернуться назад — она решает.

Илья вспоминает, что в начале СВО многие считали, будто автотехнике нужно больше брони. Но тактика боя после массового появления небольших тактических дронов настолько поменялась, что в итоге успех обеспечивают две составляющие — скорость и мобильность автотранспорта.

«Улан-1» и «Улан-2» — яркие примеры такого направления развития легкой автотехники. Немаловажно, что они созданы на базе отечественных высокопроходимых машин, объясняют военные автомобилисты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Испытатели говорят, что к ним идет поток информации из войск о всей применяемой технике.

— Мы фиксируем отказы, прорабатываем их, даем рекомендации и направляем их на завод, где все недостатки устраняются в кратчайшие сроки, — объясняет Илья Ильичев.

Нам также показывают технику для северных широт — это колесные снегоболотоходы — «Трэкол-Хаски», «Трэкол-Арктика» и «Трэкол-Сафари». Им предстоит работа в Арктике.

Обед по расписанию

Отдельно стоит полевая кухня КАМХ-90 на базе полноприводного «УАЗ Профи». Она может обеспечить горячим трехразовым питанием и хлебом подразделение до 90 человек. Кухня оснащена тремя специальными тепловыми модулями для приготовления первого и второго блюда, а также хлебопечкой. Одна из инноваций — новые форсунки с режимом медленного кипения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Кухонный модуль работает на дизельном топливе, для этого в автомобиле есть бак на 48 л, — рассказал «Известиям» начальник отдела технического контроля компании-производителя «ОТК» Иван Суров.

В автомобиле есть грузовой модуль, а также отсеки для перевозки посуды, хозяйственного имущества, грузов и ЗИП (запасных частей, инструментов и других принадлежностей).

Также у машины имеются выдвижные тенты, которые натягиваются над зоной готовки, защищая персонал от дождя, снега и жаркого солнца. Машина уже работает в зоне СВО. Сейчас завершились государственные испытания.

— В частности, во время них кухня должна была непрерывно проработать не менее 50 часов — это полноценное приготовление завтрака, обеда, ужина в течение недели без перерывов. Наша техника это и другие испытания выдержала, — не без гордости рассказал Иван Суров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Немаловажно и то, что ее конструкция предусматривает автономное использование тепловых блоков с хлебопечкой в блиндажах, что стало актуально в современных боевых условиях.

Испытания машин полигоном не ограничиваются. На территории 21-го НИИИ военной автомобильной техники Минобороны РФ их ждет климатическая камера, которая позволяет тестировать технику при температуре –60 градусов, стенд для определения координат центра масс (их необходимо знать, чтобы безопасно перевозить автомобили в самолетах), двухсекционные платформенные весы и другое специальное оборудование. Только после положительных результатов испытаний техника поступает в войска.

Богдан Степовой