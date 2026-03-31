США рассматривают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана

Вашингтон рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы американской администрации. Речь идет не о теории, а о вполне предметной проработке сделки. В Конгресс уже направлялся отчет с обоснованием такого шага.

Суть предложения проста. США готовы делиться с Эр-Риядом ядерными технологиями, включая обогащение урана и переработку плутония. В Белом доме это подают как инструмент укрепления безопасности.

Детали при этом предпочитают не раскрывать. Представители Госдепа прямо заявляют, что обсуждение идет, но соглашение еще не оформлено. При этом звучит дежурная оговорка: США будут «обеспокоены» любой попыткой выхода за рамки нераспространения.

Учитывая, что Вашингтон ведет давление на Иран именно из-за обогащения урана, идея передать аналогичные технологии Саудовской Аравии выглядит лицемерно. Одним странам – санкции и удары за ядерную программу. Другим – обсуждение передачи тех же возможностей в формате «партнерства».

Если сделка будет реализована, Ближний Восток получит еще один центр ядерных технологий. А вместе с ним – новый виток конкуренции, где вопрос уже не в том, появится ли оружие, а в том, кто получит его первым.