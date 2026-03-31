Военное обозрение

США рассматривают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы американской администрации. Речь идет не о теории, а о вполне предметной проработке сделки. В Конгресс уже направлялся отчет с обоснованием такого шага.

Суть предложения проста. США готовы делиться с Эр-Риядом ядерными технологиями, включая обогащение урана и переработку плутония. В Белом доме это подают как инструмент укрепления безопасности.

Детали при этом предпочитают не раскрывать. Представители Госдепа прямо заявляют, что обсуждение идет, но соглашение еще не оформлено. При этом звучит дежурная оговорка: США будут «обеспокоены» любой попыткой выхода за рамки нераспространения.

Учитывая, что Вашингтон ведет давление на Иран именно из-за обогащения урана, идея передать аналогичные технологии Саудовской Аравии выглядит лицемерно. Одним странам – санкции и удары за ядерную программу. Другим – обсуждение передачи тех же возможностей в формате «партнерства».

Если сделка будет реализована, Ближний Восток получит еще один центр ядерных технологий. А вместе с ним – новый виток конкуренции, где вопрос уже не в том, появится ли оружие, а в том, кто получит его первым.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:52
  • 853
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.03 11:57
  • 15297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 06:17
  • 111
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.03 22:22
  • 3
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 19:52
  • 3
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 30.03 16:58
  • 1
США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера
  • 30.03 10:38
  • 4
Появились доказательства уничтожения Ираном самолёта E-3 Sentry AWACS ВВС США
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"