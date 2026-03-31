Вестник Мордовии

В Китае замечен "танк", очень похожий на наш Т-14 "Армата"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях появилось видео, снятое, по всей видимости, в Китае, в каком-то большом по площади ангаре. Среди образцов военной техники там находился танк, выглядящий как Т-14 "Армата". Единственное внешнее отличие от оригинала - он был выкрашен в пустынный камуфляж.

По всей видимости, это площадка готовой продукции предприятия, которое занимается производством полномасшабных макетов военной техники.

Например, здесь же можно увидеть модели, состоящие на вооружении Народно-освободительной армии Китая, например, только недавно представленный танк нового поколения ZTZ-100 (Type 100), являющийся, как считают некоторые эксперты, более легким аналогом российской машины.

Также присутствуют копии американских выполненных по технологии "стелс" самолетов Lockheed F-117 Nighthawk. Судя по всему, эти крылатые машины пользуются в КНР особым спросом, они ранее мелькали на различных площадках, где демонстрируются образцы вооружений.

Стоить отметить, что в настоящее время мастера из Поднебесной добиваются большего сходства с оригиналами, чем это было раньше. Например, на "Абрамсах" или "Леопардах-2" можно было увидеть гусеницы и катки от старого китайского танка Type 59.

Алексей Брусилов

