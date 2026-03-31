Малоизвестный американский БПЛА RQ-21А "Блэк Джек" был впервые сбит Ираном

Источник изображения: Фото: вики

В минувшее воскресенье стало известно, что силы противовоздушной обороны Ирана в южной части страны сбили разведывательный беспилотник RQ-21А Blackjack военно-морских сил США. Такие БПЛА, хоть и находятся в эксплуатации десять лет, но гораздо меньше известны, чем, допустим, MQ-9 Reaper ("Жнец").

Дистанционно-управляемый аппарат занимался мониторингом обстановки в районе Ормузского пролива. Иранские бойцы обнаружили его с помощью оптико-электронной системы в пассивном режиме и выпустили ракету. Тип не называется.


На видео запечатлено, как на большой скорости средство поражения врезается в "Блэк Джэк", превращая его в горящие обломки, которые падают в воду.

RQ-21А является сравнительно небольшим дроном - его масса около 61 кг. Вес полезной нагрузки - до 15 кг. Это дневная и ночная тепловизионная камеры, лазерный дальномер-целеуказатель.

Крейсерская скорость полета - 100 км/ч. Максимальная скорость - 161 км/ч. Продолжительность полета - 16 часов. Практический потолок - более 6000 м. Пневматическая катапульта дает возможность запуска с кораблей. Специальная система позволяет захватывать беспилотник при возвращении с задания.

