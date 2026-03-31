"Севмаш" закончил изготовление подшипников для атомного ледокола "Ленинград"

432
0
+1

Производственное объединение "Севмаш" изготовило и отправило заказчику третий подшипник для строящегося на "Балтийском заводе" атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 (шифр "Арктика"). Как сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе предприятия, завод завершил изготовление серии этих изделий для данного судна.

Главный упорный подшипник для ледоколов проекта 22220 спроектирован конструкторским бюро предприятия. Специалисты также разработали программу испытаний. В высоту изделие достигает 2,5 метра, общая масса в сборке – около 25 тонн. Это самые крупные изделия производственно-технического назначения в истории "Севмаша", отметили в пресс-службе завода.

Упорный подшипник для ледоколов проекта 22220

Комплект для одного судна состоит из трёх подшипников. Первое изделие отправили в Петербург в конце прошлого года, второе – в феврале 2026 года.

В настоящее время "Севмаш" изготавливает подшипники для шестого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Все работы идут по графику, корпуса всех трех подшипников находятся на этапе изготовления сборочных узлов, добавили представители "Севмаша".

К настоящему времени в составе "Атомфлота" действуют четыре ледокола проекта 22220. Пятое судно этого типа, "Чукотка", проходит швартовные испытания.

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

