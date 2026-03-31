Названы сроки постройки новых японских кораблей противоракетной обороны

Минобороны Японии подтвердило, что на местных верфях уже заложены и строятся оба заказанных корабля противовоздушной обороны типа ASEV (Aegis System Equipped), которые планируется оснастить американской системой ПРО "Иджис".

В рамках развития японской системы противоракетной обороны местные ВМС заказали постройку двух кораблей класса ASEV. По заявлению военного ведомства, первый из них заложили еще в середине июля 2025 года на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки, на острове Кюсю, а второй – в начале февраля этого года на заводе Japan Marine United в Исого, в городе Йокогама, к югу от Токио. Как отмечает Naval News, ранее Минобороны Японии официально не сообщало о переходе к основной производственной фазе кораблей ASEV.

Строительство корабля типа ASEV, MHI's Nagasaki Shipyard & Machinery Works Ryo Eto / Naval News

Согласно действующему графику постройки, первый суперэсминец должны спустить на воду в 2026 финансовом году (закончится 31 марта 2027 года), а ввод в строй ожидается в марте 2028 года. Второй корабль собираются спустить на воду в 2027 финансовом году, а передача ВМС Японии запланирована на март 2029 года.

Напомним, что корабли типа ASEV должны защитить Японию от потенциального удара баллистическими ракетами (основной угрозой считается Северная Корея). Эти суперэсминцы выбраны в качестве альтернативы сухопутной противоракетной системе "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), развертывание которой отменили в 2020 году из-за протестов общественности.

Ранее сообщалось, что каждый корабль типа ASEV оснастят установками вертикального пуска в общей сложности на 128 ячеек. В качестве основного вооружения указываются зенитные ракеты SM-3 версии Block IIA, совместно разработанные Японией и США. SM-3 предназначены для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности. Также в арсенал включат и зенитные ракеты SM-6, которые способны не только противостоять воздушным угрозам разного типа, но и поражать надводные цели.

Облик нового эсминца ПРО для ВМС Японии Japan MoD

Кроме того, новые корабли вооружат установками для запуска модернизированных противокорабельных ракет "Тип-12" японской разработки, дальность поражения которых должна превысить 1000 км. Согласно документам Минобороны, в будущем Япония также рассматривает возможность оснащения платформы ASEV перехватчиком гиперзвуковых целей Glide Phase Interceptor (GPI), который сейчас разрабатывается в США.

Первоначальные планы японского военного ведомства предусматривали, что ASEV будут специализированными кораблями противоракетной обороны, что предполагало некоторые компромиссы: низкую скорость и ограниченную зону плавания. Но для адекватного ответа на наращивание военной мощи Китая концепцию пересмотрели в сторону гораздо более многофункциональной платформы. Теперь ASEV напоминает увеличенную версию эсминца, оснащенного системой ПРО "Иджис". Таким образом, ожидается, что новые корабли смогут бороться не только с баллистическими ракетами и гиперзвуковым оружием, но и с авиацией, с кораблями и даже с подводными лодками противника.

Согласно официальным данным, длина кораблей ASEV составит около 190 метров, ширина – 25 метров, а водоизмещение превысит 12 тысяч тонн. По габаритам они сопоставимы с китайскими эсминцами класса "Тип-055", однако на вооружении ВМС Народно-освободительной армии КНР находятся уже десять таких кораблей.

