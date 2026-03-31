К июлю 2026 года Сеул выберет строителя эсминца нового поколения

Управление оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) официально объявило о начале тендера на разработку и поставку национальным ВМС эсминца нового поколения. В конце минувшей недели ведомство направило запрос предложений (RFP) компаниям Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean. Naval News называет это решающим шагом вперед после более чем двух лет топтания на месте.

Обе компании, получившие запрос RFP, являются участниками конкурсного отбора на детальное проектирование и постройку головного корабля, который должен стать первым полностью южнокорейским эсминцем. DAPA проведет брифинг для них во вторник, 31 марта, а предложения принимаются до 15 мая. После оценки заявок DAPA выберет победителя. Предполагается, что это произойдет к июлю.

Модель эсминца нового поколения KDDX (HHI, Южная Корея) Naval News

Как уточняет Naval News, программа KDDX предусматривает постройку шести эсминцев, водоизмещение каждого из которых превысит 6000 тонн. Стоимость разработки и поставки оценивается в 7,04 трлн корейских вон (около 4,9 млрд долларов США). Только этап детального проектирования и постройки головного корабля обойдется в 882,1 млрд вон (приблизительно 615 млн долларов). DAPA планирует последовательно определять подрядчиков для всех шести кораблей. Передача головного эсминца ожидается в конце 2032 года.

Как сообщалось ранее, программу KDDX приостановили ​​более чем на два с половиной года из-за ожесточенного спора между двумя крупнейшими южнокорейскими судостроительными компаниями по поводу метода выбора подрядчика. В то время как Hyundai Heavy Industries, занимавшаяся базовым проектированием, настаивала на заключении контракта без проведения тендера в соответствии с установленными правилами, Hanwha Ocean настаивала на конкурентных торгах, ссылаясь на скандал с утечкой из Hyundai Heavy Industries военных секретов, связанных с программой KDDX.

Тупиковая ситуация разрешилась в декабре 2025 года, когда Комитет по ускорению оборонных закупок (DAAPC) проголосовал за проведение конкурсного отбора. Затем, 11 февраля, DAAPC провел предварительный брифинг, а потом утвердил план строительства головного корабля, после чего и стало возможным объявить тендер.

Исход конкурса может зависеть от штрафа за нарушение правил безопасности, наложенного на Hyundai Heavy Industries. Компания получила снижение рейтинга на 1,8 балла после того, как ее сотрудников признали виновными в нарушении Закона о защите военной тайны в связи с программой KDDX.

В настоящее время DAPA рассматривает вопрос о применении дополнительного штрафа в размере 1,2 балла на основании отдельного решения апелляционного суда, которое было окончательно утверждено весной. При оценке предложений в сфере оборонных закупок, где результаты часто определяются десятыми долями балла, такие штрафы могут иметь решающее значение, поскольку обе компании являются основными производителями кораблей для ВМС Республики Корея. Компания Hyundai Heavy Industries считает любой дополнительный штраф двойным наказанием и дала понять, что может подать в суд, если такое произойдет. Представитель DAPA отметил, что окончательное решение о штрафах за нарушение правил безопасности будет сообщено участникам торгов на этапе оценки предложений.

