Сладков: России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле

России нужна не всеобщая мобилизация, которую предсказывает финский президент Александр Стубб, а революция в военном деле. Именно это требуется нашим Вооруженным силам, а вовсе не дополнительный набор рекрутов.

Такое мнение высказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он видит срочную необходимость в техническом перевооружении, то есть в создании инновационной военной техники пятого и шестого поколений, оружия, основанного на новых принципах.

Также, по мнению журналиста, российские военные нуждаются в революции средств связи, особенно космических и оптоволоконных. По его мнению, сегодня вся эта аппаратура совершенно не соответствует современным требованиям. То же самое касается и качества подготовки военных специалистов.

Еще Сладков упомянул проблемы противовоздушной обороны страны. Он отметил, что хватит уже противнику уничтожать заводы и другие объекты на российской территории.

Отдельно репортер подчеркнул острую необходимость обеспечения безопасного перемещения людей и грузов на передовую и обратно, а также развития подземных фортификаций.

Помимо этого, Сладков отметил важность усиления диверсионной работы во вражеском тылу. Именно этим должен заниматься спецназ, а не беспилотными задачами.

Пост российского журналиста вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие комментаторы отмечают, что командованию и политическому руководству стоит более активно заниматься решением проблем, которые он поднимает.