WSJ: США ускоряют разработку дешевых ракет-перехватчиков на фоне войны с Ираном

Первый американский "заход" на наземный зенитный ракетный комплекс с использованием управляемых ракет семейства AIM-9 Sidewinder - боевая машина М730А2 зенитного ракетного комплекса M48A2 Chapparal армии США во время боевых действий против Ирака в Войне в Персидском заливе в феврале 1991 года. Комплексы M48 Chapparal состояли на вооружении армии США с 1969 по 1998 годы.

ЦАМТО, 30 марта. США и их союзники ускоряют разработку более дешевых ракет-перехватчиков на фоне конфликта с Ираном, который показал, насколько невыгодно сбивать дешевые беспилотники боеприпасами стоимостью в миллионы долларов.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет Wall Street Journal.

Как отмечает газета, американские военные сейчас применяют против иранских дронов ракеты, цена которых может превышать миллион долларов за единицу. На этом фоне стартапы и крупные оборонные компании пытаются наладить выпуск более дешевых решений стоимостью в десятки тысяч долларов.

Издание приводит в пример компанию Perseus Defense, основанную бывшим инженером NASA Джейсоном Корнелиусом. По его словам, фирма разрабатывает малую ракету, которая может стоить около 10 тыс. долл. Компания пытается создать более компактный, дешевый и быстрый в производстве аналог ракеты AIM-9 Sidewinder, давно стоящей на вооружении США.

Газета подчеркивает, что войны на Ближнем Востоке и на Украине наглядно показали ограниченность запасов высокоточных и дорогих перехватчиков, включая ракеты Patriot, которые все чаще приходится расходовать на массово производимые беспилотники стоимостью всего в несколько тысяч долларов.

Wall Street Journal пишет, что Пентагон и зарубежные партнеры США уже ищут более доступные решения вне рамок традиционной оборонной промышленности. Начальник закупочного направления по огневым средствам Сухопутных войск США генерал-лейтенант Фрэнк Лозано ранее заявил на слушаниях в сенате, что новые небольшие компании дают военному ведомству дополнительные варианты с точки зрения цены и масштабируемости.

По данным издания, новые проекты предлагают ракеты стоимостью в низком диапазоне десятков тысяч долларов, которые можно выпускать быстрее за счет готовых гражданских компонентов, автоматизации и 3D-печати. При этом эксперты предупреждают, что большинство таких систем пока не проверены в боевых условиях и в основном подходят лишь для ближней обороны, заметно уступая дорогим перехватчикам по дальности, скорости и точности, отмечает "РИА Новости".