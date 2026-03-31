ЦАМТО

ЕК утвердила программу поддержки оборонной промышленности ЕС и Украины

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

ЦАМТО, 30 марта. Еврокомиссия утвердила рабочую программу на сумму 1,5 млрд. евро для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности, говорится в опубликованном заявлении, размещенном на сайте ЕК.

"Европейская комиссия сегодня утвердила рабочую программу объемом 1,5 млрд. евро в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), направленную на укрепление и модернизацию оборонной промышленности Европы, увеличение производственных мощностей, а также обеспечение технологического развития и устойчивости", – цитирует "РИА Новости" документ ЕК.

Уточняется, что более 700 млн. евро пойдут на увеличение производства ключевой оборонной продукции, включая системы борьбы с дронами, ракеты и боеприпасы, из которых 260 млн. евро пойдут напрямую Украине – на восстановление и модернизацию ее оборонной промышленности и расширение производства. Еще 325 млн. евро выделят на совместные оборонные проекты стран ЕС с участием Украины и Норвегии.

Кроме того, 240 млн. евро направят на совместные закупки вооружений – систем ПВО и ПРО, средств борьбы с беспилотниками, а также наземных и морских систем. Еще 100 млн. евро получат оборонные стартапы и малые компании, а 35,3 млн. евро, также с участием Украины, пойдут на развитие военных инноваций и поддержку украинских и европейских предприятий, отмечает "РИА Новости".

