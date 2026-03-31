На иранском Shahed-136 появилась отметка об уничтоженном самолете США

На иранском дроне Shahed-136 появилась отметка об уничтоженном самолете США

На корпусе иранского дрона-камикадзе Shahed-136 появились отметки об уничтоженных военных целях, пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Издание обратило внимание на снимок беспилотника с тремя отметками о пораженных целях — американских самолета дальнего радиолокационного обнаружения E3-G Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS) и радиолокационных станций AN/TPY-2 и AN/MPQ-65.

Ранее «Российская газета» обратила внимание на распространенное Корпусом стражей исламской революции видео, на котором Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля.

Также в марте Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в небе над Ираном заметили беспилотник, маскирующийся под птицу.