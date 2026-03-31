Еврокомиссия одобрила планы Чехии и Франции в рамках механизма SAFE

ЦАМТО, 30 марта. Европейская комиссия 26 марта утвердила национальные оборонные планы Чехии и Франции в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe).

Комиссия направила в Совет ЕС предложение об утверждении финансовой помощи обеим странам. У Совета есть четыре недели на принятие имплементационных решений. После этого будут окончательно оформлены кредитные соглашения, а первые выплаты ожидаются в апреле 2026 года.

Чехии выделяется 2,06 млрд. евро, Франции – 15,09 млрд. евро (против первоначально заявленных 16,22 млрд. евро).

Параллельно ЕК 26 марта запустила инструмент AGILE объемом 115 млн. евро – механизм ускоренного финансирования разработки и внедрения прорывных оборонных технологий с упором на малые и средние предприятия: целевой срок от подачи заявки до гранта – 4 месяца, от гранта до готовой системы – до 3 лет. Планируется поддержка до 30 проектов.

Регламент SAFE принят Советом ЕС 27 мая 2025 года в рамках оборонного пакета "Готовность 2030" (Readiness 2030). Инструмент предоставляет государствам-членам льготные кредиты под оборонные закупки (в первую очередь, для покрытия критических пробелов в возможностях) при условии осуществления совместных закупок у европейской оборонной промышленности. Совместные закупки направлены на повышение оперативной совместимости, предсказуемости планирования и снижения затрат. Рамочная программа допускает участие Украины в совместных закупках.

Совокупный объем инструмента SAFE – 150 млрд. евро. К марту 2026 года одобрены планы 18 государств-членов.

